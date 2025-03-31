Робота в Україні — кому готові платити за працю з дому від 50 тис. грн

Грошові купюри у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні навесні 2025 року не втрачає популярності дистанційна робота. Компанії активно пропонують вакансії у найрізноманітніших сферах, а дехто обіцяє заробіток, не виходячи з дому, від 50 тис. грн і вище.

Про це йдеться на одному з українських порталів з пошуку роботи.

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Робота менеджером з освіти за кордоном

Наприклад, освітня агенція у Києві пропонує віддалену роботу менеджером з освіти за кордоном з повною зайнятістю та регулярним переглядом заробітної плати, яка нині становить від 25 до 50 тис. грн залежно від рівня обов'язків. Серед необхідних навичок — знання англійської мови на рівні Upper-Intermediate і вище. З-поміж обов'язків: взаємодія з посольствами, авіакасами та страховими компаніями, претенденти будуть брати участь у конференціях як в Україні, так і за кордоном, будуть залучені до маркетингової активності компанії.

"Ми робимо справу життя, якій віддані на 100%, любимо те, чим займаємось і людей, які нас оточують. Гнучкість, людяність, командний дух і гідну оплату праці гарантуємо", — повідомляють у компанії.

Робота СММ-менеджером

Шукають працівників на дистанційну роботу СММ-менеджером для роботи з різноманітними соціальними мережами. Серед обов'язків: створення та реалізація стратегій для розвитку акаунтів у соцмережах, аналіз результатів діяльності. Перевагою буде досвід роботи з програмами для монтажу, фотошопу, дизайну та анімацій, знання англійської мови. Однак компанія розглядає також кандидатів без досвіду роботи. Заробітну плату обіцяють у 50 тис. грн щомісяця.

"Якщо ти хочеш розвиватися у сфері соціальних мереж та маркетингу, маєш аналітичні здібності і бажаєш працювати в команді — приєднуйся до нас! За плідну працю гарантуємо швидке кар'єрне зростання", — зазначається у повідомленні.

Робота спеціалістом з кадрів

Також запрошують українців на віддалену роботу спеціалістом з кадрів зі знанням німецької мови на рівні B2+ у популярну мережу спортивних закладів. Серед обов'язків: підтримка взаємодії з керівниками підрозділів з кадрових питань, створення та подання звітності щодо нових працівників, робота з сайтом Пенсійного фонду (ведення е-трудової книжки), відстеження е-лікарняних листів, ведення військового обліку.

"У зв'язку з активним розвитком Sport Life у Європі. Шукаємо спеціаліста з кадрів, зі знанням німецької мови. Ми дуже активно розвиваємося у Австрії, великими мережами. Рівень заробітної плати — гідний!" — повідомляють у компанії.

Робота провідним юрисконсультом

Запрошують на роботу юристів в найбільший банк — ПриватБанк. Серед обов'язків: здійснення підготовки заяв по суті та заяв з процесуальних питань, необхідних для поточного ведення справ у судах, взаємодія з органами Держвиконавчої служби та приватними виконавцями з питань виконання рішень суду, де банк виступає боржником. Необхідний досвід у складанні процесуальних судових документів: позовів, апеляційних, заперечень, заяв та клопотань. Роботодавець обіцяє конкурентну заробітну плату.

"Ми шукаємо провідного юрисконсульта Управління цивільного процесу, який прагне працювати в динамічному середовищі та розділяє цінності взаємної довіри, відкритості та ініціативності", — зазначають у фінустанові.

Робота контент-менеджером

Шукає працівників на роботу контент-менеджером ювелірна компанія. Серед обов'язків: створення фото- та відеоконтенту для ювелірних прикрас, розміщення на сайті та в соцмережах, комунікація з клієнтами у соцмережах та на сайті, прийом замовлень. Необхідний досвід зйомки ювелірних прикрас. Роботодавець гарантує заробітну плату на рівні 40-80 тис. грн.

"Ми шукаємо креативного та відповідального контент-менеджера з досвідом зйомки ювелірних прикрас! Якщо ти вмієш робити гарні фото та відео, знаєш, як правильно уявити прикраси, і готовий розвивати бренд у соцмережах — ця робота для тебе!" — повідомляють у компанії.

Раніше ми розповідали, що громадяни можуть отримувати надбавки за складність роботи. Максимальний розмір такої доплати може становити 50% від окладу.

Також повідомляли, що у 2025 році в Україні змінили правила щодо працевлаштування осіб з інвалідністю. Роботодавці можуть або надавати робочі місця, або робити внески у Фонд соцзахисту.