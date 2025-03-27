Зарплати у 2025 році — хто має право на надбавки за напружену роботу

Люди працюють на підприємстві. Фото: Freepik

Українське законодавство передбачає надання працівникам доплат до посадового окладу за складність і напруженість роботи. Відомо, які особливості призначення додаткової оплати праці та розмір у 2025 році.

Відповідне питання прописане у статті 97 Кодексу законів про працю України (КЗпП).

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Згідно з нормами КЗпП, доплати за складність і напруженість роботи надають українцям за виконання роботи, що характеризується підвищеними вимогами:

до рівня кваліфікації працівників;

до фізичних, психологічних зусиль.

При цьому підприємства та організації наділені правом самостійно визначати умови запровадження та розміри надбавок. Як правило, такі деталі щодо переліку, розмірів та умов прописують у колективному договорі.

Розмір надбавки за складність роботи та інші нюанси

Зокрема, відповідні доплати надають педагогам, медикам та іншим працівникам бюджетної сфери. Як зазначається у наказі №557 Міністерства освіти, працівники освітніх закладів зі статусом національних, мають право на такі надбавки, максимальний розмір яких може становити 50% від посадового окладу.

На розмір доплати впливають наступні фактори:

складність роботи;

рівень відповідальності;

шкідливість умов праці;

напруженість роботи;

кваліфікація працівника;

трудовий стаж.

У кожного підприємства рівень надбавки за складність і напруженість буде свій. Його встановлюють в межах фонду оплати праці, тому має бути зазначено, що працівники мають право на надбавку залежно від фінансових можливостей установи.

Таким чином, якщо коштів на відповідні цілі бракуватиме, то керівник наказом може скоротити розмір доплати або припинити виплату. При цьому має обґрунтувати відсутність грошей у кошторисі.

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