Зарплата в Ивано-Франковске — сколько в среднем платят в апреле 2025 года

Купюры по 500 и по 1 тысяче гривен в кошельке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Средние зарплаты в 2025 году повышаются по всей стране, но темпы роста отличаются в зависимости от региона. Например, в Ивано-Франковске в апреле жители в среднем зарабатывают более 22 тыс. грн ежемесячно.

Об этом свидетельствуют данные на кадровом портале Work.ua.

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В апреле 2025 года трудоустроенным жителям города в среднем выплачивают по 22,5 тыс. грн. За год рост средней зарплаты составил 18%, что отражает тенденцию к экономическому восстановлению страны.

Зарплаты в Ивано-Франковске, как свидетельствуют данные на кадровом портале, зависят также от того, какую должность занимает человек. Размер выплат варьируется от 14 тыс. до 42 тыс. грн. Итак, средняя зарплата в разных сферах деятельности в Ивано-Франковске составляет:

руководитель отдела продаж — 60 тыс. грн;

риелтор — 55 тыс. грн;

автослесарь — 45 тыс. грн;

региональный менеджер — 40 тыс. грн;

монтажник — 35 тыс. грн;

менеджер по продажам — 32,5 тыс. грн;

главный бухгалтер — 32 тыс. грн;

торговый представитель — 31 тыс. грн;

сварщик — 30 тыс. грн;

электрик — 30 тыс. грн;

водитель — 29, 5 тыс. грн;

автокурьер — 29 тыс. грн;

сушист — 28 тыс. грн;

управляющий магазином — 27,5 тыс. грн.

О чем еще следует знать

Минимальная зарплата в Украине в этом году будет на уровне в 8 тыс. грн. Уровень прожиточного минимума тоже не претерпит изменений и составит:

общий — 2 920 грн;

для трудоспособных граждан — 3 028 грн;

для детей до 6 лет — 2 563 грн;

для детей 6-18 лет — 3 196 грн;

для лиц, утративших трудоспособность — 2 361 грн.

Напомним, украинцам начисляют надбавки за сложность работы. Максимальный размер такой доплаты может составлять 50% от оклада.

Также мы рассказывали, что в Украине остается популярной дистанционная работа. Известно, какую зарплату предлагают людям, которые хотят работать удаленно.