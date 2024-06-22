Ціни на латунь та кольорові метали в Україні станом на 22 червня 2024 року

Працівники на чавунному заводі. Фото: Nickel Mines Ltd

Після нещодавнього зниження ціни на латунь в Україні залишаються стабільними. Це створює сприятливі умови для здавання брухту, оскільки можна отримати непогану винагороду за металеві відходи.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг латуні в Україні у червні.

Читайте також:

Куди краще здавати брухт латуні

Латунь можна здавати на перероблення в спеціалізовані пункти або металобази. Це можуть бути брухтові заводи або підприємства, які займаються вторинним переробленням металів. У таких місцях матеріал переробляють, очищають від забруднень та відновлюють для подальшого використання у виробництві.

Здавати брухт латуні на металобазу вигідно не лише для вас, а й для екології. Перероблення металів дозволяє уникнути накопичення відходів, зменшує потребу у видобутку первинної сировини та має менший вуглецевий слід порівняно з виробництвом металів з первинної сировини. Таким чином, здача брухту латуні на перероблення є кроком до створення більш сталого та екологічно чистого виробництва.

Яка ситуація з металургією в Україні

За словами економіста Андрія Новака, іноземні інвестори проявляють інтерес до всіх секторів української економіки, зокрема металургії. Проте він зазначає, що говорити про іноземні інвестиції у відновлення української металургії можна буде лише після перемоги України.

"Тільки після цього можна буде оцінювати масштаби відновлення української економіки та, відповідно, обсяг інвестування", — зазначив експерт.

Він також сказав, що для повоєнного відновлення української металургійної промисловості будуть потрібні інвестиції на десятки мільярдів доларів.

Ціни на латунь в Україні у червні

Середні ціни на 1 кг латуні по областях України згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 110 до 140 грн;

Вінницька область — від 105 до 135 грн;

Волинська область — від 110 до 125 грн;

Дніпропетровська область — від 120 до 135 грн;

Житомирська область — від 115 до 140 грн;

Закарпатська область — від 120 до 140 грн;

Запорізька область — від 130 до 140 грн;

Івано-Франківська область — від 125 до 140 грн;

Кіровоградська область — від 115 до 130 грн;

Львівська область — від 120 до 140 грн;

Миколаївська область — від 135 до 155 грн;

Одеська область — від 135 до 155 грн;

Полтавська область — від 130 до 150 грн;

Рівненська область — від 125 до 140 грн;

Сумська область — від 115 до 130 грн;

Тернопільська область — від 125 до 145 грн;

Харківська область — від 120 до 140 грн;

Хмельницька область — від 125 до 140 грн;

Черкаська область — від 120 до 145 грн;

Чернівецька область — від 115 до 135 грн;

Чернігівська область — від 120 до 145 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує мідь в Україні у червні. Ще ми зібрали ціни на золото, чормет та алюміній.

Ми також повідомляли, що протягом періоду із січня по травень 2024 року товарообіг України досяг 44,3 млрд доларів, з яких імпорт становив 27,5 млрд доларів, а експорт — 16,8 млрд доларів. Відомо, які товари та в які країни Україна імпортувала й експортувала.