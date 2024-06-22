Ціни на латунь та кольорові метали в Україні станом на 22 червня 2024 року

Ціни на латунь в Україні — скільки коштує 1 кг брухту у червні
Після нещодавнього зниження ціни на латунь в Україні залишаються стабільними. Це створює сприятливі умови для здавання брухту, оскільки можна отримати непогану винагороду за металеві відходи.
Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг латуні в Україні у червні.
Куди краще здавати брухт латуні
Латунь можна здавати на перероблення в спеціалізовані пункти або металобази. Це можуть бути брухтові заводи або підприємства, які займаються вторинним переробленням металів. У таких місцях матеріал переробляють, очищають від забруднень та відновлюють для подальшого використання у виробництві.
Здавати брухт латуні на металобазу вигідно не лише для вас, а й для екології. Перероблення металів дозволяє уникнути накопичення відходів, зменшує потребу у видобутку первинної сировини та має менший вуглецевий слід порівняно з виробництвом металів з первинної сировини. Таким чином, здача брухту латуні на перероблення є кроком до створення більш сталого та екологічно чистого виробництва.
Яка ситуація з металургією в Україні
За словами економіста Андрія Новака, іноземні інвестори проявляють інтерес до всіх секторів української економіки, зокрема металургії. Проте він зазначає, що говорити про іноземні інвестиції у відновлення української металургії можна буде лише після перемоги України.
"Тільки після цього можна буде оцінювати масштаби відновлення української економіки та, відповідно, обсяг інвестування", — зазначив експерт.
Він також сказав, що для повоєнного відновлення української металургійної промисловості будуть потрібні інвестиції на десятки мільярдів доларів.
Ціни на латунь в Україні у червні
Середні ціни на 1 кг латуні по областях України згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:
- Київська область — від 110 до 140 грн;
- Вінницька область — від 105 до 135 грн;
- Волинська область — від 110 до 125 грн;
- Дніпропетровська область — від 120 до 135 грн;
- Житомирська область — від 115 до 140 грн;
- Закарпатська область — від 120 до 140 грн;
- Запорізька область — від 130 до 140 грн;
- Івано-Франківська область — від 125 до 140 грн;
- Кіровоградська область — від 115 до 130 грн;
- Львівська область — від 120 до 140 грн;
- Миколаївська область — від 135 до 155 грн;
- Одеська область — від 135 до 155 грн;
- Полтавська область — від 130 до 150 грн;
- Рівненська область — від 125 до 140 грн;
- Сумська область — від 115 до 130 грн;
- Тернопільська область — від 125 до 145 грн;
- Харківська область — від 120 до 140 грн;
- Хмельницька область — від 125 до 140 грн;
- Черкаська область — від 120 до 145 грн;
- Чернівецька область — від 115 до 135 грн;
- Чернігівська область — від 120 до 145 грн.
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