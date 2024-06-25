Цены на медь и цветные металлы в Украине на 25 июня 2024 года

Сколько стоит медь в конце июня — как цена за 1 кг цветных металлов в Украине
Медь является одним из самых древних металлов, которые использует человечество в промышленности и быту. Она была известна еще в неолитическую эпоху, и с тех пор сферы применения этого металла значительно расширились. В настоящее время медь находит применение в таких отраслях, как строительство, электроника, медицина и искусство. Медь легко поддается переработке, многократное использование делает ее экономически выгодным материалом для разных отраслей.
Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине в июне.
Интересные факты о меди
В Древнем Египте люди использовали медь для создания украшений, включая кольца на пальцы ног. Археологи обнаружили множество медных рудников X века до нашей эры в Израиле. Исследователи считают, что медь, возможно, стала первым загрязнителем окружающей среды, подчеркивающим ее широкую доступность и активное использование в древности.
Медные сплавы использовались даже в самых древних музыкальных инструментах. Бронзовые цимбалы появились в Ассирии более трех тысяч лет назад. В Китае из медных сплавов создавали трубы и бронзовые куранты около двух тысяч лет назад. На Западе первые трубы из медных сплавов были созданы греками и римлянами и им около двух тысяч лет.
После того как выяснилось, что медь токсична для беспозвоночных, судоходные компании начали применять этот металл для предотвращения их прилипания к деревянным корпусам кораблей. Обычно раковины, мидии и другие морские жители в значительной степени налипали на деревянные суда. Впервые эта практика была введена Королевским флотом Великобритании в XVIII веке и продолжается по сей день. Благодаря высокой стойкости к водной коррозии медь является идеальным металлом для защиты днища кораблей.
IBM и другие компании применяют медь вместо алюминия в производстве мощнейших компьютерных чипов. Высокая электропроводность меди позволяет значительно снизить длину и ширину проводниковых каналов. Это приводит к значительно более высокой скорости работы и большей интеграции схем, позволяя разместить до 400 миллионов транзисторов на одном кристалле.
Медь может сыграть важную роль в производстве передовой электронной бумаги, носимых биосенсоров и других видов "гибкой" электроники. В экспериментах по созданию легкого и прочного материала с высокой пористостью используют медные нанопровода. Раньше для этих целей применяли золото или серебро, но медь является более доступным и надежным вариантом.
Ситуация с металлургией в Украине
Экономист Андрей Новак сказал, что иностранные инвесторы проявляют интерес во всех отраслях украинской экономики, в частности в металлургии. Однако разговоры о привлечении иностранных инвестиций в возобновление украинской металлургической промышленности будут актуальны только после победы Украины.
"Только после этого можно будет оценивать масштабы восстановления украинской экономики и, соответственно, объем инвестирования", — сказал он.
Эксперт добавил, что для послевоенного обновления украинской металлургической промышленности понадобятся инвестиции в размере десятков миллиардов долларов.
Цены на металлолом в Украине в июне
Средние цены по областям Украины за 1 кг меди по состоянию на 25 июня 2024 года, согласно объявлениям приемных пунктов, а также в зависимости от вида и состояния лома:
Киевская область — от 210 до 260 грн;
Винницкая область — от 200 до 240 грн;
Днепропетровская область — от 210 до 240 грн;
Житомирская область — от 170 до 210 грн;
Закарпатская область — от 180 до 210 грн;
Запорожская область — от 200 до 250 грн;
Ивано-Франковская область — от 180 до 210 грн;
Кировоградская область — от 190 до 210 грн;
Львовская область — от 185 до 215 грн;
Николаевская область — от 190 до 245 грн;
Одесская область — от 190 до 260 грн;
Полтавская область — от 180 до 240 грн;
Сумская область — от 170 до 215 грн;
Тернопольская область — от 180 до 200 грн;
Харьковская область — от 200 до 255 грн;
Хмельницкая область — от 200 до 245 грн;
Черкасская область — от 195 до 230 грн;
Черновицкая область — от 190 до 210 грн;
Черниговская область — от 200 до 230 грн.
Напомним, мы рассказывали, сколько стоит чермет в Украине в июне. Еще мы собрали цены на латунь, золото и алюминий.
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