Цены на медь и цветные металлы в Украине на 25 июня 2024 года

Выплавка металла. Фото: washingtonpost.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Медь является одним из самых древних металлов, которые использует человечество в промышленности и быту. Она была известна еще в неолитическую эпоху, и с тех пор сферы применения этого металла значительно расширились. В настоящее время медь находит применение в таких отраслях, как строительство, электроника, медицина и искусство. Медь легко поддается переработке, многократное использование делает ее экономически выгодным материалом для разных отраслей.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине в июне.

Читайте также:

Интересные факты о меди

В Древнем Египте люди использовали медь для создания украшений, включая кольца на пальцы ног. Археологи обнаружили множество медных рудников X века до нашей эры в Израиле. Исследователи считают, что медь, возможно, стала первым загрязнителем окружающей среды, подчеркивающим ее широкую доступность и активное использование в древности.

Медные сплавы использовались даже в самых древних музыкальных инструментах. Бронзовые цимбалы появились в Ассирии более трех тысяч лет назад. В Китае из медных сплавов создавали трубы и бронзовые куранты около двух тысяч лет назад. На Западе первые трубы из медных сплавов были созданы греками и римлянами и им около двух тысяч лет.

После того как выяснилось, что медь токсична для беспозвоночных, судоходные компании начали применять этот металл для предотвращения их прилипания к деревянным корпусам кораблей. Обычно раковины, мидии и другие морские жители в значительной степени налипали на деревянные суда. Впервые эта практика была введена Королевским флотом Великобритании в XVIII веке и продолжается по сей день. Благодаря высокой стойкости к водной коррозии медь является идеальным металлом для защиты днища кораблей.

IBM и другие компании применяют медь вместо алюминия в производстве мощнейших компьютерных чипов. Высокая электропроводность меди позволяет значительно снизить длину и ширину проводниковых каналов. Это приводит к значительно более высокой скорости работы и большей интеграции схем, позволяя разместить до 400 миллионов транзисторов на одном кристалле.

Медь может сыграть важную роль в производстве передовой электронной бумаги, носимых биосенсоров и других видов "гибкой" электроники. В экспериментах по созданию легкого и прочного материала с высокой пористостью используют медные нанопровода. Раньше для этих целей применяли золото или серебро, но медь является более доступным и надежным вариантом.

Ситуация с металлургией в Украине

Экономист Андрей Новак сказал, что иностранные инвесторы проявляют интерес во всех отраслях украинской экономики, в частности в металлургии. Однако разговоры о привлечении иностранных инвестиций в возобновление украинской металлургической промышленности будут актуальны только после победы Украины.

"Только после этого можно будет оценивать масштабы восстановления украинской экономики и, соответственно, объем инвестирования", — сказал он.

Эксперт добавил, что для послевоенного обновления украинской металлургической промышленности понадобятся инвестиции в размере десятков миллиардов долларов.

Цены на металлолом в Украине в июне

Средние цены по областям Украины за 1 кг меди по состоянию на 25 июня 2024 года, согласно объявлениям приемных пунктов, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 210 до 260 грн;

Винницкая область — от 200 до 240 грн;

Днепропетровская область — от 210 до 240 грн;

Житомирская область — от 170 до 210 грн;

Закарпатская область — от 180 до 210 грн;

Запорожская область — от 200 до 250 грн;

Ивано-Франковская область — от 180 до 210 грн;

Кировоградская область — от 190 до 210 грн;

Львовская область — от 185 до 215 грн;

Николаевская область — от 190 до 245 грн;

Одесская область — от 190 до 260 грн;

Полтавская область — от 180 до 240 грн;

Сумская область — от 170 до 215 грн;

Тернопольская область — от 180 до 200 грн;

Харьковская область — от 200 до 255 грн;

Хмельницкая область — от 200 до 245 грн;

Черкасская область — от 195 до 230 грн;

Черновицкая область — от 190 до 210 грн;

Черниговская область — от 200 до 230 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит чермет в Украине в июне. Еще мы собрали цены на латунь, золото и алюминий.