Цены на металлолом черного металла в Украине по состоянию на 8 октября 2024 года

Работник металлургического завода. Фото: vecteezy.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Когда мы говорим о цивилизации, первое, что необходимо отметить, — это история железа и стали. Все, что мы строим, зависит от этих часто используемых, но часто недооцененных материалов. Некоторые из ранних свидетельств использования железа человеком относятся к 3500 году до нашей эры. Современная жизнь во многом опирается на железо, которое наиболее широко из всех металлов используется человечеством.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине в октябре.

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Железо является одним из самых распространенных элементов на Земле и составляет около 4% земной коры. Однако большая его часть находится в таких низких концентрациях в других породах, что добыча такого железа экономически нецелесообразна.

Сталь была использована для изготовления первого протеза руки в 1504 году. Он был предназначен для рыцаря и, вероятно, позволял удерживать перо и меч.

Мировое производство чугуна или нерафинированного железа, получаемого из доменных печей, составляет около 594 миллионов тонн в год. Большинство чугуна перерабатывается в сталь с добавлением небольшого количества примесей — для обеспечения прочности требуется от 0,1 до 1 процента углерода. Оставшаяся часть в основном используется в виде чугуна, который проще отливать в сложные формы, где высокая прочность не является основной задачей.

Месторождения железной руды обычно находятся вдали от угольных шахт и известняковых карьеров. Поэтому металлургические комбинаты размещаются там, где наиболее экономично собрать все необходимые материалы. Обычно дешевле перевозить железную руду, чем уголь и известняк.

Переработка стали примерно на 75% более энергоэффективна, чем ее производство из первичного сырья. При переработке одной тонны стали можно сэкономить 633 кг угля, 54 кг известняка и 1 131 кг железной руды.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Экономист Андрей Новак заявил, что иностранные инвесторы проявляют интерес ко всем секторам украинской экономики, в частности к металлургии. Однако, по его мнению, реальные иностранные инвестиции в восстановление металлургической отрасли Украины следует ожидать только после ее победы.

"Только после этого можно будет оценивать масштабы восстановления украинской экономики и, соответственно, объем инвестирования", — отметил эксперт.

Новак также отметил, что для восстановления украинской металлургии в послевоенный период понадобятся инвестиции в десятки миллиардов долларов.

Цены на чермет в Украине в октябре

Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от его вида и состояния:

Киевская область — от 4 грн до 6 грн;

Винницкая область — от 4 грн до 5 грн;

Днепропетровская область — от 6 грн до 7 грн;

Житомирская область — от 4 грн до 6 грн;

Закарпатская область — от 3 грн до 5 грн;

Запорожская область – от 4,5 грн до 7 грн;

Волынская область — от 5 до 6,5 грн;

Ивано-Франковская область — от 4 грн до 5,5 грн;

Кировоградская область — от 4 грн до 6 грн;

Львовская область — от 4 грн до 6 грн;

Николаевская область — от 3,5 грн до 4,5 грн;

Одесская область — от 4,5 грн до 6 грн;

Полтавская область — от 4 грн до 5,5 грн;

Сумская область – от 3,5 до 5 грн;

Тернопольская область — от 4 грн до 5 грн;

Харьковская область — от 4 грн до 5,5 грн;

Хмельницкая область — от 4 грн до 5,5 грн;

Черкасская область — от 5 грн до 8 грн;

Черновицкая область — от 4 грн до 5,5 грн;

Черниговская область — от 3,5 грн до 5 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит золото в Украине в октябре. Еще мы собрали цены на латунь, алюминий и медь.