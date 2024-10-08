Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Сколько стоит металлолом в Украине — цены на чермет в октябре arrow

Сколько стоит металлолом в Украине — цены на чермет в октябре

8 октября 2024 06:40
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на металлолом черного металла в Украине по состоянию на 8 октября 2024 года
Работник металлургического завода. Фото: vecteezy.com
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Когда мы говорим о цивилизации, первое, что необходимо отметить, — это история железа и стали. Все, что мы строим, зависит от этих часто используемых, но часто недооцененных материалов. Некоторые из ранних свидетельств использования железа человеком относятся к 3500 году до нашей эры. Современная жизнь во многом опирается на железо, которое наиболее широко из всех металлов используется человечеством.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине в октябре.

Читайте также:

Интересные факты о черных металлах

Железо является одним из самых распространенных элементов на Земле и составляет около 4% земной коры. Однако большая его часть находится в таких низких концентрациях в других породах, что добыча такого железа экономически нецелесообразна.

Сталь была использована для изготовления первого протеза руки в 1504 году. Он был предназначен для рыцаря и, вероятно, позволял удерживать перо и меч.

Мировое производство чугуна или нерафинированного железа, получаемого из доменных печей, составляет около 594 миллионов тонн в год. Большинство чугуна перерабатывается в сталь с добавлением небольшого количества примесей — для обеспечения прочности требуется от 0,1 до 1 процента углерода. Оставшаяся часть в основном используется в виде чугуна, который проще отливать в сложные формы, где высокая прочность не является основной задачей.

Месторождения железной руды обычно находятся вдали от угольных шахт и известняковых карьеров. Поэтому металлургические комбинаты размещаются там, где наиболее экономично собрать все необходимые материалы. Обычно дешевле перевозить железную руду, чем уголь и известняк.

Переработка стали примерно на 75% более энергоэффективна, чем ее производство из первичного сырья. При переработке одной тонны стали можно сэкономить 633 кг угля, 54 кг известняка и 1 131 кг железной руды.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Экономист Андрей Новак заявил, что иностранные инвесторы проявляют интерес ко всем секторам украинской экономики, в частности к металлургии. Однако, по его мнению, реальные иностранные инвестиции в восстановление металлургической отрасли Украины следует ожидать только после ее победы.

"Только после этого можно будет оценивать масштабы восстановления украинской экономики и, соответственно, объем инвестирования", — отметил эксперт.

Новак также отметил, что для восстановления украинской металлургии в послевоенный период понадобятся инвестиции в десятки миллиардов долларов.

Цены на чермет в Украине в октябре

Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от его вида и состояния:

Киевская область — от 4 грн до 6 грн;

Винницкая область — от 4 грн до 5 грн;

Днепропетровская область — от 6 грн до 7 грн;

Житомирская область — от 4 грн до 6 грн;

Закарпатская область — от 3 грн до 5 грн;

Запорожская область – от 4,5 грн до 7 грн;

Волынская область — от 5 до 6,5 грн;

Ивано-Франковская область — от 4 грн до 5,5 грн;

Кировоградская область — от 4 грн до 6 грн;

Львовская область — от 4 грн до 6 грн;

Николаевская область — от 3,5 грн до 4,5 грн;

Одесская область — от 4,5 грн до 6 грн;

Полтавская область — от 4 грн до 5,5 грн;

Сумская область – от 3,5 до 5 грн;

Тернопольская область — от 4 грн до 5 грн;

Харьковская область — от 4 грн до 5,5 грн;

Хмельницкая область — от 4 грн до 5,5 грн;

Черкасская область — от 5 грн до 8 грн;

Черновицкая область — от 4 грн до 5,5 грн;

Черниговская область — от 3,5 грн до 5 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит золото в Украине в октябре. Еще мы собрали цены на латунь, алюминий и медь.

деньги Украина цены в Украине металлолом сталь металл

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:04 В Раде заявили, что Украина может стать членом НАТО раньше, чем войдет в ЕС

07:03 Они могут понимать — ученые объяснили, как разговаривать с собакой

07:01 ПриватБанк блокирует счета иностранцам с видами на жительство — детали

Text

06:55 В Берлине продолжается самый масштабный Фестиваль Света — главные новости Германии

06:50 Доллар стал дороже, а евро и злотый подешевели — курс валют сегодня

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на чермет в октябре

06:35 Будет ли штраф, если мужчина не получил повестку по почте, но ее отправили

06:30 Рост стоимости зерновых продолжается — сколько стоит подсолнечник в октябре

06:30 Отсрочка онлайн — какие три категории граждан получат на это право

06:27 Экс-командир "Азова" Жорин объяснил, почему не стоит создавать новые бригады

07:04 В Раде заявили, что Украина может стать членом НАТО раньше, чем войдет в ЕС

07:03 Они могут понимать — ученые объяснили, как разговаривать с собакой

07:01 ПриватБанк блокирует счета иностранцам с видами на жительство — детали

06:50 Доллар стал дороже, а евро и злотый подешевели — курс валют сегодня

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на чермет в октябре

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

06:35 Будет ли штраф, если мужчина не получил повестку по почте, но ее отправили

06:30 Рост стоимости зерновых продолжается — сколько стоит подсолнечник в октябре

06:30 Отсрочка онлайн — какие три категории граждан получат на это право

06:27 Экс-командир "Азова" Жорин объяснил, почему не стоит создавать новые бригады

Эксклюзив

06:22 Трамп вернулся в Батлер — как это было и что думают его избиратели об Украине

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на чермет в октябре

06:30 Рост стоимости зерновых продолжается — сколько стоит подсолнечник в октябре

Эксклюзив

06:22 Трамп вернулся в Батлер — как это было и что думают его избиратели об Украине

7 октября 2024

14:32 Мы должны быть услышаны — одесситы снова вышли на митинг против сноса Пушкина

5 октября 2024

06:42 Цены на воду по регионам Украины — как могут вырасти коммунальные тарифы

06:40 В Украине растут цены на алюминий — стоимость цветных металлов в октябре

4 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Спасенные от войны — состояние животных в одесском зоопарке сегодня

06:40 Цены на цветные металлы в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг меди

06:30 В Украине снова выросли цены на кукурузу — сколько стоит тонна зерна в октябре

05:50 В Украине растут цены на топливо — какая сегодня стоимость бензина на АЗС

Text

06:55 В Берлине продолжается самый масштабный Фестиваль Света — главные новости Германии

7 октября 2024
Text

23:59 Петренко сообщил, сколько кандидатов стремятся попасть в 3 ОШБр ежедневно

Text

23:04 Сколько добровольцев служит в 3 ОШБр — Петренко назвал цифры

Text

22:16 В Третьей штурмовой заявили о самых низких потерях среди ВСУ

Text

17:50 Расстрел военных ВСУ и обновление данных в ТЦК со скидкой — эфир Вечер.LIVE

Text

17:49 Коррупция главы Хмельницкой МСЭК — кто фигурирует по делу Татьяны Крупы

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

Text

17:08 В Киеве открыли фотовыставку "Небо падает"

Text

16:28 В Азове объяснили, почему эффективность бойца зависит от правильного обучения

Text

16:25 Удар по нефтяному терминалу в Крыму — Братчук оценил масштабы атаки

Text

13:00 Баллистическая атака на Киев и заявление Зеленского - эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

25 сентября 2024

06:10 Пенсии украинцев — у кого повысятся выплаты с 1 октября

27 сентября 2024

20:40 Ошибаются 55% водителей — кто кого должен пропустить на перекрестке

24 сентября 2024

20:00 Три законных причины для отказа от повестки ТЦК

3 октября 2024
Новость с видео

12:49 Через три года после смерти — на могиле Чапкиса установили памятник

27 сентября 2024

20:36В Киеве неизвестные в балаклавах захватили ТРЦ Sky Moll

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy