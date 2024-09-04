Цены на металлолом черного металла в Украине по состоянию на 4 сентября 2024 года

Производство стали. Фото: keytexenergy.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Черные металлы представляют собой сплавы железа с углеродом и другими элементами. Основную часть этой группы составляют сталь и чугун, являющиеся наиболее распространенными металлами в мировой экономике. Эти материалы находят широкое применение в различных сферах, включая строительство, машиностроение и производство бытовой техники. Переработка черных металлов помогает снизить количество отходов и сократить вредные выбросы в атмосферу. Кроме того, сдача чермета может служить источником дополнительного дохода.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине в сентябре.

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Интересные факты о стали

Сталь — самый важный в мире инженерный и строительный материал. Она используется во всех областях нашей жизни: в автомобилях и строительных изделиях, холодильниках и стиральных машинах, грузовых судах и хирургических скальпелях.

Сталелитейная промышленность оказывает экономическое влияние в размере 2,9 триллиона долларов. Только в Соединенных Штатах в 2022 году было произведено 94,7 миллиона тонн стали. Ожидается, что к 2030 году мировое производство в этой отрасли составит 2,3 миллиарда метрических тонн.

Сталь имеет богатую историю, насчитывающую тысячи лет. Хотя точное время открытия железа, основного компонента стали неизвестно, первый железный артефакт был найден в египетской гробнице. Он датируется примерно 5200 годом или около 3200 до нашей эры.

В начале 20 века появились легированные стали. Они содержали определенные элементы, добавленные специально для улучшения их параметров. Легированные стали обладают повышенной прочностью, твердостью и стойкостью к коррозии, что делает их пригодными для широкого спектра применений.

Нержавеющие стали имеют низкое содержание углерода и обычно содержат от 10 до 20% хрома. Из-за своей прочности и стойкости как к коррозии, так и к высоким температурам, они обычно встречаются в бытовой технике, оборудовании для обработки пищевых продуктов и кухонных принадлежностях.

Какая сейчас ситуация с металлургией в Украине

По словам члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, война разрушила около двух третей металлургической промышленности Украины. Если в 2021 году украинские предприятия произвели 21 млн. тонн чугуна, то в 2023 году объем производства сократился до 6 млн. тонн. Значительное понижение также наблюдалось в производстве стали.

Пендзин подчеркнул, что российское вторжение привело к значительному сокращению экспорта украинской металлургической продукции.

"До войны 30-40% производимой украинскими предприятиями металлургической продукции шло на экспорт. В 2021 году мы экспортировали примерно 6 миллионов тонн прокатной стали, в 2022 этот показатель составлял 1,5 миллиона тонн, в 2023 году — 1 миллион", — подчеркнул эксперт.

Цены на чермет в Украине в сентябре

Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от его вида и состояния:

Киевская область — от 3,5 грн до 5,5 грн;

Винницкая область — от 3,5 грн до 5 грн;

Днепропетровская область — от 4 грн до 6 грн;

Житомирская область — от 4 грн до 5,5 грн;

Закарпатская область — от 3,5 грн до 5 грн;

Запорожская область – от 4 грн до 6 грн;

Ивано-Франковская область — от 3,5 грн до 5 грн;

Кировоградская область — от 3,6 грн до 5 грн;

Львовская область — от 3,5 грн до 6 грн;

Николаевская область — от 3 грн до 5 грн;

Одесская область — от 4 грн до 6 грн;

Полтавская область — от 4 грн до 5,5 грн;

Сумская область — от 3 до 5 грн;

Тернопольская область — от 3 грн до 5 грн;

Харьковская область — от 4 грн до 6 грн;

Хмельницкая область — от 3,5 грн до 6 грн;

Черкасская область — от 3,5 грн до 5 грн;

Черновицкая область — от 3 грн до 5 грн;

Черниговская область — от 3,5 грн до 5 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит медь в Украине. Еще мы собрали цены на золото, латунь и алюминий.