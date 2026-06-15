Скільки відкладати щороку, щоб забезпечити старість: фінансовий план за віком

Люди на вулиці, гроші в конверті. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.

Для багатьох із нас пенсія — це щось абстрактне із далекого майбутнього, тому про заощадження зазвичай згадують вже ближче до 50 чи 60 років. Але фінансові консультанти в один голос радять починати відкладати гроші значно раніше.

Скільки коштів варто мати на рахунку в залежності від віку, розповідає The Guardian, передає Новини.LIVE.

План заощаджень за віком

Зазвичай люди орієнтуються на якісь конкретні суми в гривнях чи валюті. Експерти ж радять рахувати інакше — прив'язувати суму до вашого особистого річного заробітку.

Якщо рахувати за віком, то рекомендації такі:

До 30 років на вашому рахунку вже має лежати сума, що дорівнює одному вашому річному доходу.

До 40 років потрібно мати за плечима вже три таких річних бюджети.

Ближче до 50 років заощадження мають розростися до п'яти річних зарплат.

До 60 років фінансова подушка повинна складати приблизно сім річних окладів.

Водночас універсальної формули не існує. На обсяг заощаджень впливає рівень доходів, стан здоров'я, сімейні обставини та плани після виходу на пенсію.

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Що відбувається з грошима після 50 років

Статистика показує, що після 50 років люди вже не намагаються примножувати капітал і більше уваги приділяють його збереженню.

У цьому віці також помітно зростають витрати на лікування, медичне страхування та підтримку здоров'я. Через це багатьом доводиться переглядати власний бюджет і змінювати фінансові пріоритети.

Економісти наголошують, що одних лише накопичень на пенсії може бути недостатньо. Тому добре, коли людина має додатковий дохід, який дозволить без зайвих переживань оплачувати лікування, комунальні послуги чи інші непередбачені витрати.

Раніше Новини.LIVE писали, що деякі українці можуть вийти на пенсію раніше. Зокрема йдеться про педагогів, медиків, працівників шкідливих виробництв, військових та інших пільгових категорій. Водночас останніми роками умови призначення таких виплат стали суворішими, а для окремих професій додали ще й вікові обмеження.

Також Новини.LIVE розповідали, чому виграти суд у Пенсійного фонду ще не означає отримати гроші. Пенсіонери можуть чекати виплат роками через нестачу фінансування. Наразі борги за судовими рішеннями сягають десятків мільярдів гривень. Юристи радять не чекати черги, а домагатися виконання рішень через додаткові механізми.