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Главная Финансы Сколько денег нужно отложить к пенсии: суммы для каждого возраста

Сколько денег нужно отложить к пенсии: суммы для каждого возраста

Ua ru
Дата публикации 15 июня 2026 21:30
Сколько нужно откладывать каждый год, чтобы обеспечить себе старость: финансовый план в зависимости от возраста
Люди на улице, деньги в конверте. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

Для многих из нас пенсия — это нечто абстрактное из далекого будущего, поэтому о сбережениях обычно задумываются уже ближе к 50 или 60 годам. Но финансовые консультанты в один голос советуют начинать откладывать деньги гораздо раньше.

Сколько средств стоит иметь на счете в зависимости от возраста, рассказывает The Guardian, передает Новини.LIVE.

План сбережений по возрасту

Обычно люди ориентируются на какие-то конкретные суммы в гривнах или валюте. Эксперты же советуют считать иначе — привязывать сумму к вашему личному годовому заработку.

Если рассчитывать по возрасту, то рекомендации следующие:

  • До 30 лет на вашем счете уже должна лежать сумма, равная вашему годовому доходу.
  • До 40 лет нужно иметь за плечами уже три таких годовых бюджета.
  • Ближе к 50 годам сбережения должны вырасти до пяти годовых зарплат.
  • К 60 годам финансовая подушка должна составлять примерно семь годовых окладов.

В то же время универсальной формулы не существует. На объем сбережений влияет уровень доходов, состояние здоровья, семейные обстоятельства и планы после выхода на пенсию.

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Что происходит с деньгами после 50 лет

Статистика показывает, что после 50 лет люди уже не пытаются приумножать капитал и больше внимания уделяют его сохранению.

В этом возрасте также заметно растут расходы на лечение, медицинское страхование и поддержание здоровья. Из-за этого многим приходится пересматривать собственный бюджет и менять финансовые приоритеты.

Экономисты отмечают, что одних лишь накоплений на пенсию может быть недостаточно. Поэтому хорошо, когда у человека есть дополнительный доход, который позволит без лишних переживаний оплачивать лечение, коммунальные услуги или другие непредвиденные расходы.

Ранее Новини.LIVE писали, что некоторые украинцы могут выйти на пенсию раньше. В частности, речь идет о педагогах, медиках, работниках вредных производств, военных и других льготных категориях. В то же время в последние годы условия назначения таких выплат стали более строгими, а для отдельных профессий добавили еще и возрастные ограничения.

Также Новини.LIVE рассказывали, почему выиграть суд у Пенсионного фонда еще не означает получить деньги. Пенсионеры могут ждать выплат годами из-за недостатка финансирования. Сейчас долги по судебным решениям достигают десятков миллиардов гривен. Юристы советуют не ждать очереди, а добиваться исполнения решений через дополнительные механизмы.

 

 

пенсии украинцы финансы сбережения заработок
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
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