Пенсійні пільги переглянули: як змінилися вимоги до вислуги років

Люди на вулиці, гаманець, гроші в руках. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.

В Україні змінили умови виходу на пенсію за вислугу років. Стосується це передусім педагогів та медиків. Тепер недостатньо просто відпрацювати потрібну кількість років — з'явились додаткові вимоги.

Які правила діють зараз, розповідає Новини.LIVE з посиланням на Finance.ua.

Хто може вийти на пенсію за вислугу років

Таке право мають працівники шкідливих підприємств, військовослужбовці, учасники ліквідації аварії на ЧАЕС, артисти, педагоги, медики, а також деякі інші категорії громадян. Загалом такими пільгами користуються понад 2,8 млн українців.

Що змінилося для педагогів та медиків

Раніше працівники освіти та медицини могли претендувати на пільгову пенсію одразу, як тільки набирали необхідний спеціальний стаж. Їхній вік не мав значення.

Тепер правила інші. Щоб отримати виплати, необхідно виконати дві умови одночасно:

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мати щонайменше 30 років профільного стажу; досягти 55-річного віку.

Тобто якщо стажу вистачає, але людина молодша за 55 років, виплати не призначать. Проте для тих, хто залишається працювати в державних чи комунальних закладах далі, діє додатковий бонус. При виході на пенсію за наявності 30 років стажу для жінок і 35 для чоловіків держава виплачує їм одноразову допомогу у розмірі десяти місячних пенсій.

Нові вимоги для працівників шкідливих виробництв

Зміни торкнулися і тих, хто претендує на пільгові виплати за Списками №1 та №2. Паперові довідки більше не вважаються достатньою підставою. Тепер ПФУ дивиться лише на інформацію з електронного реєстру.

При цьому пенсію призначать лише за умови, що роботодавець кожні п’ять років проводив атестацію робочих місць.

Важливим залишається і страховий стаж. Навіть якщо ви маєте право на дострокову пенсію за умовами праці, без необхідної кількості відпрацьованих років пільги не буде.

Для решти пільгових категорій вікові межі є такими:

Список №1 (шахтарі, металурги, хіміки, атомники) — на пенсію відпустять з 50 років.

Список №2 (зварювальники, машиністи важкої техніки, будівельники) — з 55 років.

Представники деяких творчих професій можуть піти на відпочинок ще раніше — інколи вже у 38–40 років.

Також пільгову пенсію призначать багатодітним жінкам, батьками дітей з інвалідністю та ветеранам війни.

Раніше Новини.LIVE писали про те, хто може вийти на пенсію у 60 років. Щоб оформити виплати, необхідно мати щонайменше 33 роки стажу. Якщо стажу не вистачає, право на пенсію можна отримати пізніше — у 63 або 65 років.

Також Новини.LIVE розповідали, що пенсія для багатьох українців є головним джерелом доходу, тому дата виплати має велике значення. Зазвичай Пенсійний фонд перераховує кошти з 4 по 25 число кожного місяця. Водночас деякі пенсіонери можуть отримувати виплати ще до 10 числа.