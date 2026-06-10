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Головна Фінанси 4500 грн на людину: в Україні запроваджують нову модель соціальної допомоги

4500 грн на людину: в Україні запроваджують нову модель соціальної допомоги

Ua ru
Дата публікації: 10 червня 2026 08:45
Виплати безробітним у 2026 році: хто може отримати базову соціальну допомогу
Люди на вулиці, гроші, банківська картка. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.

Українці, які тимчасово не працюють, можуть оформити базову соціальну допомогу. Держава готова підтримати грошима тих, хто опинився у скруті, але за певних умов. Виплати призначать лише тим, хто справді шукає роботу та готовий взаємодіяти зі службою зайнятості. 

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на інформацію ТСН.

Хто матиме право на виплати 

Офіційний статус безробітного — це обов'язкова умова. Якщо ви просто сидите вдома й не поспішаєте ставати на облік, у виплатах, скоріш за все, відмовлять

Уряд розглядає нову допомогу як тимчасову підтримку для тих, хто опинився у складній життєвій ситуації та намагається повернутися на ринок праці. 

На який термін дають гроші

Спочатку допомогу призначають на шість місяців. Протягом цього часу людина має шукати роботу, відвідувати співбесіди та взаємодіяти з кар'єрними радниками.

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Якщо за пів року працевлаштуватися не вдалося, виплати можуть продовжити ще на 6 місяців. Але для цього необхідно підтвердити свою активність у пошуку роботи.

Зокрема, продовження допомоги можливе, якщо людина:

  • бере участь у суспільно корисних роботах;
  • проходить професійне навчання або перекваліфікацію;
  • виконує індивідуальний план працевлаштування та не ігнорує вакансії.

Отже, державну виплату можна отримувати до одного року, якщо активно шукати роботу та виконувати вимоги Державної служби зайнятості.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що деякі українці можуть отримати нову грошову допомогу від благодійників. Розмір виплат становить до 12 300 грн на людину, а претендувати на неї можуть мешканці п'яти регіонів. Перевагу надаватимуть найбільш вразливим категоріям населення.

Також Новини.LIVE розповідали, що уряд розширив програму підтримки молодих лікарів. Тепер одноразову виплату у розмірі 200 тис. грн зможуть отримати медики, які працюють у громадах, віднесених до зон можливих бойових дій. 

 

 

 

безробіття гроші ВПО соцвиплати соціальний захист
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
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