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Скільки грошей накопичили українці на депозитах наприкінці 2023 року

17 січня 2024 11:16
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Депозити в Україні — скільки грошей несуть громадяни у банки
Пачка гривневих купюр. Фото: NBU
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні наприкінці 2023 року суттєво зріс загальний депозитний портфель у банківській системі. За підсумком грудня збільшився на 4,9%.

Такі дані оприлюднив Національний банк України (НБУ).

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За інформацією Нацбанку, в останній місяць року приріст депозитів в українських фінустановах становив 50 млрд гривень. Таким чином, сукупний депозитний портфель у банківській системі сягнув 1,08 трлн гривень.

 

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Джерело: НБУ

Зокрема, розмір гривневого портфелю зріс на 31 млрд гривень (4,5%), до 612,2 млрд гривень.

Водночас, приріст валютних депозитів у грудні становив 110 млн доларів (1,2%). Сукупний валютний портфель становить 9,7 млрд доларів або 367,3 млрд гривень в еквіваленті.

Наприкінці року дохідність банківських заощаджень залишилась незмінною. Розмір середньої ставки:

  • для гривні становив 13,9% річних;
  • для валютних депозитів — 1,1% річних.

 

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Джерело: НБУ

Що ще варто знати

Нагадаємо, Національний банк встановив новий офіційний курс американської валюти на середу, 17 січня. Валюта у банках та обмінниках подешевшала.

Також, на думку банкірів, у 2024 році на українському валютному ринку збережуться минулі тенденції — курс американської валюти продовжить рух у бік подорожчання. Зокрема, банкіри заклали курс, що значно перевищує нинішні показники.

НБУ
гривня
банки
валюта
депозити
гроші

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