Депозити в Україні — скільки грошей несуть громадяни у банки

Скільки грошей накопичили українці на депозитах наприкінці 2023 року
В Україні наприкінці 2023 року суттєво зріс загальний депозитний портфель у банківській системі. За підсумком грудня збільшився на 4,9%.
Такі дані оприлюднив Національний банк України (НБУ).
Скільки грошей віднесли українці у банки
За інформацією Нацбанку, в останній місяць року приріст депозитів в українських фінустановах становив 50 млрд гривень. Таким чином, сукупний депозитний портфель у банківській системі сягнув 1,08 трлн гривень.
Зокрема, розмір гривневого портфелю зріс на 31 млрд гривень (4,5%), до 612,2 млрд гривень.
Водночас, приріст валютних депозитів у грудні становив 110 млн доларів (1,2%). Сукупний валютний портфель становить 9,7 млрд доларів або 367,3 млрд гривень в еквіваленті.
Наприкінці року дохідність банківських заощаджень залишилась незмінною. Розмір середньої ставки:
- для гривні становив 13,9% річних;
- для валютних депозитів — 1,1% річних.
Що ще варто знати
Нагадаємо, Національний банк встановив новий офіційний курс американської валюти на середу, 17 січня. Валюта у банках та обмінниках подешевшала.
Також, на думку банкірів, у 2024 році на українському валютному ринку збережуться минулі тенденції — курс американської валюти продовжить рух у бік подорожчання. Зокрема, банкіри заклали курс, що значно перевищує нинішні показники.
Читайте Новини.LIVE!