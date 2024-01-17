Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow В Україні стрімко дешевшає долар arrow

В Україні стрімко дешевшає долар

17 січня 2024 09:05
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор
Курс долара на 17 січня — валюта продовжує активно дешевшати
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор

Національний банк України (НБУ) встановив новий офіційний курс американської валюти на середу, 17 січня. Змінили ціни на долар та євро банки та обмінники.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Читайте також:

Курс долара, євро та злотого

За даними Нацбанку, на 17 січня офіційні курси іноземних валют такі:

  • долар — 37,92 грн (+0,06);
  • євро — 41,28 грн (-0,19);
  • злотий — 9,41 грн (-0,09).

Курс валют у банках

За інформацією сайту Kurs, на українському готівковому ринку валюта активно дешевшає. Долар у середньому коштує 38,54 гривні (-0,11). У купівлі — 37,94 гривні (-0,07), у продажу — 38,65 гривні (-0,11). Євро купують за 41,47 гривні (-0,20), продають — 42,46 гривні (-0,24).

Свіжий курс долара в українських банках

 

курс валют на 17 січня
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За даними Minfin, 17 січня в обмінниках долар та євро впали у ціні. Американську валюту купують по 38,47 грн (-0,23), продають — 38,60 грн (-0,20). Євро купують за 42,05 грн (-0,32), продають — 42,30 грн (-0,28).

Якщо вам потрібно швидко конвертувати будь-яку валюту — використовуйте наш зручний калькулятор.

Нагадаємо, на валютному ринку подорожчання долара сталося через сезонний попит на валюту наприкінці року. Проте це не продиктовано раптовою девальвацією гривні.

Раніше ми писали, що цього року очікується продовження грудневих тенденцій на валютному ринку. Національний банк планує зберігати контроль над фінансовим сектором завдяки своєчасним втручанням.

НБУ
курс валют
курс долара
долар

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

15 січня 2024

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

Актуальне по темі