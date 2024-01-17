Курс долара на 17 січня — валюта продовжує активно дешевшати

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Національний банк України (НБУ) встановив новий офіційний курс американської валюти на середу, 17 січня. Змінили ціни на долар та євро банки та обмінники.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

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Курс долара, євро та злотого

За даними Нацбанку, на 17 січня офіційні курси іноземних валют такі:

долар — 37,92 грн (+0,06);

євро — 41,28 грн (-0,19);

злотий — 9,41 грн (-0,09).

Курс валют у банках

За інформацією сайту Kurs, на українському готівковому ринку валюта активно дешевшає. Долар у середньому коштує 38,54 гривні (-0,11). У купівлі — 37,94 гривні (-0,07), у продажу — 38,65 гривні (-0,11). Євро купують за 41,47 гривні (-0,20), продають — 42,46 гривні (-0,24).

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За даними Minfin, 17 січня в обмінниках долар та євро впали у ціні. Американську валюту купують по 38,47 грн (-0,23), продають — 38,60 грн (-0,20). Євро купують за 42,05 грн (-0,32), продають — 42,30 грн (-0,28).

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Нагадаємо, на валютному ринку подорожчання долара сталося через сезонний попит на валюту наприкінці року. Проте це не продиктовано раптовою девальвацією гривні.

Раніше ми писали, що цього року очікується продовження грудневих тенденцій на валютному ринку. Національний банк планує зберігати контроль над фінансовим сектором завдяки своєчасним втручанням.