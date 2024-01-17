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Сколько денег накопили украинцы на депозитах в конце 2023 года

17 января 2024 11:16
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Депозиты в Украине - сколько денег несут граждане в банки
Пачка гривневых купюр. Фото: NBU
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине в конце 2023 года существенно вырос общий депозитный портфель в банковской системе. По итогам декабря увеличился на 4,9%.

Такие данные обнародовал Национальный банк Украины (НБУ).

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По информации Нацбанка, в последний месяц года прирост депозитов в украинских финучреждениях составил 50 млрд гривен. Таким образом, совокупный депозитный портфель в банковской системе достиг 1,08 трлн гривен.

 

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Источник: НБУ

В частности, размер гривневого портфеля вырос на 31 млрд гривен (4,5%), до 612,2 млрд гривен.

В то же время, прирост валютных депозитов в декабре составил 110 млн долларов (1,2%). Совокупный валютный портфель составляет 9,7 млрд долларов или 367,3 млрд гривен в эквиваленте.

В конце года доходность банковских сбережений осталась прежней. Размер средней ставки:

  • для гривны составил 13,9% годовых;
  • для валютных депозитов — 1,1% годовых.

 

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Источник: НБУ

Что еще стоит знать

Напомним, Национальный банк установил новый официальный курс американской валюты на среду, 17 января. Валюта в банках и обменниках подешевела.

Также, по мнению банкиров, в 2024 году на украинском валютном рынке сохранятся прошлые тенденции — курс американской валюты продолжит движение в сторону подорожания. В частности, банкиры заложили курс, значительно превышающий нынешние показатели.

НБУ
гривна
банки
валюта
депозиты
деньги

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