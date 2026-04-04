Скільки готівки можна тримати вдома у Німеччині: юрист назвав суму, яку можуть конфіскувати

У Німеччині немає такого закону, яким встановлюються якісь конкретні обмеження щодо суми готівки, яку людина має право зберігати вдома. Проте це не означає, що "під подушкою" можна тримати сотні тисяч євро. У цьому питанні є важливий нюанс, який треба врахувати.

Про те, скільки готівки безпечно зберігати вдома у Німеччині, розповідають Новини.LIVE з посиланням на адвоката Юрія Демченка.

Яка сума грошей викличе проблеми з законом

За словами юриста, у країнах Європейського Союзу діють суворі правила боротьби з відмиванням коштів, отриманих незаконним шляхом. Згідно з цими нормами, якщо людина не здатна пояснити походження готівки на суму від 10 тисяч євро, така сума може викликати підозру у правоохоронних органів.

Тобто, якщо під час перевірки або слідчих дій у помешканні виявлять понад 10 тисяч євро готівкою, а власник не зможе підтвердити законність їх походження, ці гроші можуть вилучити.

За яких обставин можуть виявити гроші вдома

Якщо особу підозрюють у вчиненні злочину і правоохоронці приходять до неї додому з відповідним дозволом, під час обшуку можуть знайти значні суми готівки. У такому випадку поліція має право вилучити ці кошти, а власнику доведеться пояснювати, звідки вони взялися.

Крім того, у певних випадках перевірку може провести і податкова служба Німеччини — Finanzamt. Проте, як зазначає адвокат, такі візити трапляються нечасто і зазвичай мають конкретні підстави.

Таким чином, сума у 10 тисяч євро фактично є тим порогом, після якого до власника грошей можуть виникнути додаткові запитання щодо їх походження.

Яку суму можна зберігати вдома

У Німеччині страхові компанії можуть компенсувати втрату готівки, але лише у випадку крадіжки і в межах встановлених лімітів. Як правило, максимальна сума такого відшкодування становить близько 2 500 євро.

Наприклад, якщо вдома зберігалося 5 тисяч євро і ці гроші були викрадені, навіть за наявності страховки компанія відшкодує лише частину — не більше зазначеного ліміту.

Саме тому, зазначає юрист, у Німеччині краще не зберігати вдома більше 2 500 євро готівкою.

