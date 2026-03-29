Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультРинок нерухомостіМодаТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Комунальні послуги в Німеччині: тарифи на світло, газ та воду у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 29 березня 2026 16:28
Увімкнений пальник газової плити, євро на столі. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Німеччині тарифи на комунальні послуги значно вищі за українські. Водночас і доходи населення суттєво відрізняються не на користь нашої держави — зокрема мінімальна зарплата майже вдесятеро більше, ніж в Україні.   

Новини.LIVE розповідають, скільки платять за світло, газ та воду жителі Німеччини.

За які комунальні послуги треба сплачувати в Німеччині

У європейських країнах, зокрема в Німеччині, поняття "квартплата" у звичному для нас вигляді фактично відсутнє, йдеться на порталі Migrant.biz.ua. Натомість усі витрати на утримання житла та комунальні послуги умовно поділяються на кілька категорій.

Перша — це оплата послуг керуючої компанії, яка обслуговує будинок. Йдеться про приватні структури, відповідальні за експлуатацію житла: вони організовують надання комунальних послуг, збирають платежі, відповідають за поточні та капітальні ремонти, а також утримання спільних зон. 

Друга категорія — це власне комунальні послуги: водопостачання, опалення, газ і вивезення відходів. Оплата здійснюється за системою авансових платежів — мешканці протягом року вносять суму, розраховану на основі споживання за попередній період.

Читайте також:

Наприкінці року проводиться перерахунок за показниками лічильників: переплату повертають, а у разі недоплати — виставляють додатковий рахунок. Причому нарахування за борг можуть здійснювати ще до завершення наступного року.

Крім цього, жителі Німеччини регулярно здають гроші в касу будинку. Їх витрачають на капітальні потреби: ремонт фасадів, заміну ліфтів, створення дитячих майданчиків.

Вартість загальних житлових послуг розподіляють порівну, не дивлячись на склад сімʼї, вік, зайнятість. 

Вартість комуналки в Німеччині

Основні категорії витрат на комунальні платежі в Німеччині такі:

  • податок на землю — приблизно 70–150 євро на рік для двокімнатного житла (сума залежить від вартості нерухомості та місцевих ставок);
  • утримання будинку (керуюча компанія) — 60–100 євро щомісяця;
  • адміністративні послуги — 30–50 євро на місяць;
  • внески до ремонтного (накопичувального) фонду — близько 15 євро за квадратний метр;
  • електроенергія — у середньому 0,30 євро за кВт/год;
  • вода — 0,30–0,50 євро за кубометр;
  • газ — близько 5 євро за кубометр;
  • опалення — до 70 євро на місяць у холодний період;
  • вивезення сміття — 10–25 євро щомісяця;
  • телефон та інтернет — приблизно 25 євро на місяць;
  • обов’язковий медіазбір (радіо і телебачення) — 17,50 євро на місяць.

Загальні витрати на комунальні послуги для двокімнатної квартири в Німеччині в середньому становлять близько 300 євро щомісяця. 

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, українці можуть економити на оплаті комунальних послуг. Зокрема йдеться про природний газ, за який можна заплатити карткою "Національного кешбеку". У Нафтогазі пояснили, як це зробити.

Також Новини.LIVE розповідали про тарифи на комунальні послуги в Чехії. Ціни на світло, газ та воду в цій країні можуть відрізнятися навіть в межах однієї вулиці чи кварталу. Також місцеві жителі сплачують багато додаткових послуг. 

Часті питання

Яка мінімальна зарплата в Німеччині?

Станом на 1 січня 2026 року мінімальна заробітна плата встановлена на рівні 13,90 євро/год. Тож за повний місяць працівникам нараховують близько 2 482 євро брутто. Після вирахування обов’язкових податків і зборів "на руки" людина отримує близько 1 700 євро (≈87 000 грн).

Скільки платять українцям в Німеччині?

Соціальна допомога для безробітних, які прибули до Німеччини до 1 квітня 2025 року становить 563 на одну дорослу особу. Ті, хто прибув після зазначеної дати, отримують менше — 441 євро на людину. 

тарифи комунальні послуги Німеччина
Вікторія Ілюхіна - Редактор економічних новин
Автор:
Вікторія Ілюхіна
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації