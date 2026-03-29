Комунальні послуги в Німеччині: тарифи на світло, газ та воду у 2026 році

В Німеччині тарифи на комунальні послуги значно вищі за українські. Водночас і доходи населення суттєво відрізняються не на користь нашої держави — зокрема мінімальна зарплата майже вдесятеро більше, ніж в Україні.

Новини.LIVE розповідають, скільки платять за світло, газ та воду жителі Німеччини.

За які комунальні послуги треба сплачувати в Німеччині

У європейських країнах, зокрема в Німеччині, поняття "квартплата" у звичному для нас вигляді фактично відсутнє, йдеться на порталі Migrant.biz.ua. Натомість усі витрати на утримання житла та комунальні послуги умовно поділяються на кілька категорій.

Перша — це оплата послуг керуючої компанії, яка обслуговує будинок. Йдеться про приватні структури, відповідальні за експлуатацію житла: вони організовують надання комунальних послуг, збирають платежі, відповідають за поточні та капітальні ремонти, а також утримання спільних зон.

Друга категорія — це власне комунальні послуги: водопостачання, опалення, газ і вивезення відходів. Оплата здійснюється за системою авансових платежів — мешканці протягом року вносять суму, розраховану на основі споживання за попередній період.

Наприкінці року проводиться перерахунок за показниками лічильників: переплату повертають, а у разі недоплати — виставляють додатковий рахунок. Причому нарахування за борг можуть здійснювати ще до завершення наступного року.

Крім цього, жителі Німеччини регулярно здають гроші в касу будинку. Їх витрачають на капітальні потреби: ремонт фасадів, заміну ліфтів, створення дитячих майданчиків.

Вартість загальних житлових послуг розподіляють порівну, не дивлячись на склад сімʼї, вік, зайнятість.

Вартість комуналки в Німеччині

Основні категорії витрат на комунальні платежі в Німеччині такі:

податок на землю — приблизно 70–150 євро на рік для двокімнатного житла (сума залежить від вартості нерухомості та місцевих ставок);

утримання будинку (керуюча компанія) — 60–100 євро щомісяця;

адміністративні послуги — 30–50 євро на місяць;

внески до ремонтного (накопичувального) фонду — близько 15 євро за квадратний метр;

електроенергія — у середньому 0,30 євро за кВт/год;

вода — 0,30–0,50 євро за кубометр;

газ — близько 5 євро за кубометр;

опалення — до 70 євро на місяць у холодний період;

вивезення сміття — 10–25 євро щомісяця;

телефон та інтернет — приблизно 25 євро на місяць;

обов’язковий медіазбір (радіо і телебачення) — 17,50 євро на місяць.

Загальні витрати на комунальні послуги для двокімнатної квартири в Німеччині в середньому становлять близько 300 євро щомісяця.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, українці можуть економити на оплаті комунальних послуг. Зокрема йдеться про природний газ, за який можна заплатити карткою "Національного кешбеку". У Нафтогазі пояснили, як це зробити.

Також Новини.LIVE розповідали про тарифи на комунальні послуги в Чехії. Ціни на світло, газ та воду в цій країні можуть відрізнятися навіть в межах однієї вулиці чи кварталу. Також місцеві жителі сплачують багато додаткових послуг.

Часті питання

Яка мінімальна зарплата в Німеччині?

Станом на 1 січня 2026 року мінімальна заробітна плата встановлена на рівні 13,90 євро/год. Тож за повний місяць працівникам нараховують близько 2 482 євро брутто. Після вирахування обов’язкових податків і зборів "на руки" людина отримує близько 1 700 євро (≈87 000 грн).

Скільки платять українцям в Німеччині?

Соціальна допомога для безробітних, які прибули до Німеччини до 1 квітня 2025 року становить 563 на одну дорослу особу. Ті, хто прибув після зазначеної дати, отримують менше — 441 євро на людину.