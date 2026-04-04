Главная Финансы Сколько денег можно держать дома в Германии: безопасный лимит в 2026 году

Сколько денег можно держать дома в Германии: безопасный лимит в 2026 году

Дата публикации 4 апреля 2026 13:35
Сколько наличных можно держать дома в Германии: юрист назвал сумму, которую могут конфисковать
Полиция патрулирует улицы в Берлине, евро в руках. Фото: Pixabay, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Германии нет такого закона, которым устанавливаются какие-то конкретные ограничения по сумме наличности, которую человек имеет право хранить дома. Однако это не означает, что "под подушкой" можно держать сотни тысяч евро. В этом вопросе есть важный нюанс, который нужно учесть.

О том, сколько наличных безопасно хранить дома в Германии, рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Юрия Демченко.

Какая сумма денег вызовет проблемы с законом

По словам юриста, в странах Европейского Союза действуют строгие правила борьбы с отмыванием средств, полученных незаконным путем. Согласно этим нормам, если человек не способен объяснить происхождение наличных на сумму от 10 тысяч евро, такая сумма может вызвать подозрение у правоохранительных органов.

То есть, если во время проверки или следственных действий в доме обнаружат более 10 тысяч евро наличными, а владелец не сможет подтвердить законность их происхождения, эти деньги могут изъять.

При каких обстоятельствах могут обнаружить деньги дома

Если лицо подозревают в совершении преступления и правоохранители приходят к нему домой с соответствующим разрешением, во время обыска могут найти значительные суммы наличных. В таком случае полиция имеет право изъять эти средства, а владельцу придется объяснять, откуда они взялись.

Кроме того, в определенных случаях проверку может провести и налоговая служба Германии — Finanzamt. Однако, как отмечает адвокат, такие визиты случаются нечасто и обычно имеют конкретные основания.

Таким образом, сумма в 10 тысяч евро фактически является тем порогом, после которого к владельцу денег могут возникнуть дополнительные вопросы относительно их происхождения.

Какую сумму можно хранить дома

В Германии страховые компании могут компенсировать потерю наличности, но только в случае кражи и в пределах установленных лимитов. Как правило, максимальная сумма такого возмещения составляет около 2 500 евро.

Например, если дома хранилось 5 тысяч евро и эти деньги были похищены, даже при наличии страховки компания возместит лишь часть — не более указанного лимита.

Именно поэтому, отмечает юрист, в Германии лучше не хранить дома более 2 500 евро наличными.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что Германия выплатит украинцам до 1 700 долларов помощи. Деньги могут получить уязвимые категории населения. В частности речь идет о внутренне перемещенных лицах, многодетных семьях, лицах с инвалидностью и пожилых людях.

Также Новини.LIVE писали, какую сумму наличных можно снять в банкомате в Украине. В частности государственный ПриватБанк пересмотрел лимиты для клиентов. Ограничения на снятие денег также действуют в кассах отделений, магазинов и АЗС.

Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Автор:
Виктория Илюхина
