Головна Фінанси Німеччина виплатить українцям до 1 700 доларів допомоги: умови

Німеччина виплатить українцям до 1 700 доларів допомоги: умови

Дата публікації: 27 березня 2026 08:00
Жінка тримає іноземну валюту. Фото: Новини.LIVE

Навесні 2026 року жителі одного з регіонів отримають грошову допомогу у розмірі до 1 700 доларів у рамках нової програми за фінансової підтримки уряду Німеччини. Виплати передбачені для вразливих категорій населення, зокрема внутрішньо переміщених осіб, багатодітних родин, осіб з інвалідністю та людей похилого віку.  

Про те, як долучитися до нової програми, повідомляють Новини.LIVE.

Де стартував новий проєкт допомоги для українців

Йдеться про реалізацію програми "Розбудова стійкості постраждалих від війни громад в Україні" від міжнародної ініціативи JERU та українських благодійників за фінансової підтримки уряду Німеччини. Вона поширюється на Запорізьку область і передбачає надання фінансової підтримки на розвиток та відкриття власної справи. 

Долучитися до ініціативи можуть підприємці, що постраждали внаслідок війни у період з 24 лютого 2022 року, або громадяни, які бажають відкрити новий бізнес.

За даними організаторів, участь у програмі доступна таким категоріям громадян:

  1. Внутрішньо переміщеним особам (ВПО).  
  2. Самотнім батькам;
  3. Багатодітним сім'ям;
  4. Ветеранам війни;
  5. Родинам, що постраждали від війни (втратили члена сім’ї, було поранення, втрачено чи пошкоджено майно);
  6. Особам з інвалідністю;
  7. Родинам з вагітними жінками/немовлятами (до шести місяців); 
  8. Домогосподарствам з невеликими доходами.  

На започаткування бізнесу запрошують ветеранів війни, людей з інвалідністю, самотніх батьків.

Де і як можна отримати грошову допомогу

За інформацією організаторів, взяти участь у новій програмі можуть жителі Широківської громади Запорізької області.

Заявки на участь прийматимуть до 8 квітня 2026 року. Подробиці можна уточнити за таким номером: +380752998854.

Претенденти зможуть отримати фінансову допомогу у розмірі до 1 700 доларів (77 000 грн). Виплати можна буде витратити на купівлю обладнання, інструментів, верстатів, техніки, офісного приладдя.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що навесні українці отримають гранти від БО "Карітас-Спес Україна" від 1 250 доларів. Йдеться про виплати на сільське господарство.   

Також Новини.LIVE писали, що деякі громадяни з інвалідністю I, II та ІІІ груп та інші вразливі категорії людей громадян зі статусом ВПО зможуть отримати допомогу у 2 000 грн. Такі виплати доступні в одному з регіонів. 

Часті питання

Як змінилась держдопомога для переселенців 

Уряд змінив підхід до нарахування виплат для двох категорій переселенців. Зокрема, тепер дітям-ВПО допомогу призначають незалежно від загального доходу родини. Щодо непрацездатних осіб, то кому раніше були припинені виплати через перевищення максимально допустимого доходу, тепер можуть зробити перегляд. Загалом виплати продовжили ще на пів року. Переселенці, які подадуть заяви у квітні, отримають кошти за чотири останні місяці. 

Кому з українців дадуть одноразову "квітневу" допомогу у 1 500 грн

У квітні громадяни отримають цільову доплату у 1 500 грн. Вона передбачена для пенсіонерів та осіб, які мають соцдопомогу. Проте якщо громадянин належить до кількох категорій, то виплати будуть нараховані за однією з них.  Кошти не отримають ті, кому нараховують пенсії за спецзаконами з максимальним порогом виплат у 25 595 грн.

Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
