Скільки готівки можна тримати вдома у Польщі: безпечні ліміти у 2026 році

Для багатьох українців, які працюють або постійно проживають у Польщі, актуальним залишається питання зберігання заощаджень. Частина людей тримає готівку вдома, вважаючи це більш надійним і доступним варіантом. Водночас польське законодавство має свої правила та обмеження, які варто враховувати, щоб уникнути можливих проблем із податковими чи фінансовими органами.

Новини.LIVE розповідають, скільки готівки можна зберігати вдома у Польщі.

Готівкові "ліміти" у Польщі

Польське законодавство не передбачає як таких обмежень на зберігання готівки вдома. Тож в цілому "під подушкою" можна тримати будь-яку суму. Проте тут важливо враховувати, що якщо вас вирішить з тих чи інших причин перевірити податкова (KAS), треба буде надати підтвердження походження грошей.

Перевірку може також ініціювати банк, якщо ви будете вносити велику суму на свій рахунок.

Що ще треба знати українцям

У Польщі діють обмеження на розрахунки готівкою. Зараз вони стосуються лише підприємців — вони не можуть розраховуватись готівкою на суму понад 15 000 злотих.

До того ж у країнах Європейського Союзу, зокрема в Польщі, планують запровадити оновлені норми, які суттєво звузять використання готівки у великих фінансових операціях, як повідомляє видання InPoland.

Починаючи з 2027 року, встановлять верхню межу для розрахунків готівкою — не більше 10 000 євро або відповідної суми в іншій валюті.

Метою цих змін є посилення контролю за фінансовими потоками, підвищення прозорості економічних операцій та мінімізація ризиків, пов’язаних із відмиванням коштів і фінансовими правопорушеннями.

Нові вимоги передбачатимуть обов’язкову перевірку особи клієнта у випадках, коли сума платежу перевищує 3 000 євро (або еквівалент в іншій валюті).

