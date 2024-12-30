Виплати у Польщі 2025 — хто з українців залишиться без допомоги

Скасування виплат у Польщі — кого з українців позбавлять допомоги
На початку повномасштабної війни Польща стала однією з перших країн, яка прихистила сотні тисяч українських громадян, надаючи фінансову допомогу. Та попри потужну підтримку у перші роки війни, країна поступово скорочує підтримку іноземних громадян, тож на українців очікують зміни вже у 2025 році.
Про це пише видання Inpoland.
Що зміниться для українців у Польщі
За інформацію журналістів, польський уряд у 2025 році планує скоротити або повністю закрити одну з програм соціальних виплат для іноземців. Йдеться про допомогу "800+" для сімей з дітьми. Її виплачують й українцям зокрема.
Польська влада зараз вирішує, як вчинити з програмою виплат на дітей для іноземців. Відомо, що розглядаються такі варіанти, як:
- скоротити виплати або скасувати їх для тих, хто не отримав постійного дозволу на проживання в Польщі;
- прив’язати виплати до рівня доходу сім’ї — допомогу отримуватимуть лише малозабезпеченим родинам;
- закріпити виплати за громадянами, які постійно проживають в Польщі та можуть підтвердити, що легально влаштувалися на роботу.
Хто з українців ризикує залишитися без виплат
Допомоги у 2025 році можуть позбавити:
- громадян без PESEL UKR;
- українців, які не отримують стабільний дохід або офіційно не працюють;
- сім'ї, які планують повернутися до України, але хочуть зареєструвати дітей у Польщі;
- вимушених переселенців, які не хочуть оформлювати дозвіл на постійне проживання в Польщі.
"Для збереження права на виплати важливо заздалегідь подбати про легалізацію свого статусу в Польщі та слідкувати за офіційними повідомленнями уряду", — йдеться у матеріалі.
Що ще варто знати
Нещодавно уряд Польщі підтримав розширення програми соціальної підтримки для українців з інвалідністю, які легально проживають у січні. Очікується, що з січня 2025 року розмір фінансової допомоги становити від 600 до 4 тис. злотих (6-40 тис. грн).
Допомогу надаватимуть українським громадянам у віці від 18 до 25 років, якщо вони отримали інвалідність під час навчання. Українці старші за 18 років з підтвердженим статусом інвалідності можуть отримувати щомісячну пенсію в розмірі 1 588 злотих (16 288 грн).
Раніше ми розповідали, що у листопаді 2024 року у Польщі запрацювала програма CARE Poland для фінансової підтримки медсестер та акушерок з України. Програма компенсує витрати, з якими стикаються медичні працівники у Польщі.
Також нагадаємо, що у січні 2025 року фінансову підтримку українцям надаватиме UNHCR Ukraine. Виплати зможуть отримати вимушено переміщені особи, а також ті, хто повернувся до свого постійного місця проживання.
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