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Скасування виплат у Польщі — кого з українців позбавлять допомоги

30 грудня 2024 17:15
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Виплати у Польщі 2025 — хто з українців залишиться без допомоги
Українці на вулицях міста. Фото: УНІАН
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

На початку повномасштабної війни Польща стала однією з перших країн, яка прихистила сотні тисяч українських громадян, надаючи фінансову допомогу. Та попри потужну підтримку у перші роки війни, країна поступово скорочує підтримку іноземних громадян, тож на українців очікують зміни вже у 2025 році. 

Про це пише видання Inpoland.

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Що зміниться для українців у Польщі 

За інформацію журналістів, польський уряд у 2025 році планує скоротити або повністю закрити одну з програм соціальних виплат для іноземців. Йдеться про допомогу "800+" для сімей з дітьми. Її виплачують й українцям зокрема.

Польська влада зараз вирішує, як вчинити з програмою виплат на дітей для іноземців. Відомо, що розглядаються такі варіанти, як: 

  • скоротити виплати або скасувати їх для тих, хто не отримав постійного дозволу на проживання в Польщі;
  • прив’язати виплати до рівня доходу сім’ї — допомогу отримуватимуть лише малозабезпеченим родинам; 
  • закріпити виплати за громадянами, які постійно проживають в Польщі та можуть підтвердити, що легально влаштувалися на роботу. 

Хто з українців ризикує залишитися без виплат

Допомоги у 2025 році можуть позбавити:

  • громадян без PESEL UKR;
  • українців, які не отримують стабільний дохід або офіційно не працюють; 
  • сім'ї, які планують повернутися до України, але хочуть зареєструвати дітей у Польщі;
  • вимушених переселенців, які не хочуть оформлювати дозвіл на постійне проживання в Польщі. 

"Для збереження права на виплати важливо заздалегідь подбати про легалізацію свого статусу в Польщі та слідкувати за офіційними повідомленнями уряду", — йдеться у матеріалі. 

Що ще варто знати 

Нещодавно уряд Польщі підтримав розширення програми соціальної підтримки для українців з інвалідністю, які легально проживають у січні. Очікується, що з січня 2025 року розмір фінансової допомоги становити від 600 до 4 тис. злотих (6-40 тис. грн). 

Допомогу надаватимуть українським громадянам у віці від 18 до 25 років, якщо вони отримали інвалідність під час навчання. Українці старші за 18 років з підтвердженим статусом інвалідності можуть отримувати щомісячну пенсію в розмірі 1 588 злотих (16 288 грн).

Раніше ми розповідали, що у листопаді 2024 року у Польщі запрацювала програма CARE Poland для фінансової підтримки медсестер та акушерок з України. Програма компенсує витрати, з якими стикаються медичні працівники у Польщі.

Також нагадаємо, що у січні 2025 року фінансову підтримку українцям надаватиме UNHCR Ukraine. Виплати зможуть отримати вимушено переміщені особи, а також ті, хто повернувся до свого постійного місця проживання.

Польща виплати гроші біженці переселенці

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