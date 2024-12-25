Грошова допомога українцям в Польщі — як підтримують людей з інвалідністю

Девушка с ребенком на руках. Фото: УНІАН

Польща запроваджує нову фінансову допомогу для деяких українців. Грошові виплати у розмірі від 600 до 4 тис.злотих почнуть виплачувати вже у січні 2025 року.

Про це йдеться на платформі Spilno.

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Зазначається, що уряд країни розширив програму соціальної підтримки для українців з інвалідністю з легальним статусомі. Вже у січні 2025 року запрацює оновлена система фінансової допомоги з виплатами від 600 до 4 тис. злотих (від 6 тис. до 40 тис. грн).

На допомогу можуть розраховувати українські громадяни у віці від 18 до 25 років, якщо вони отримали інвалідність під час навчання. Українці старші за 18 років з підтвердженим статусом інвалідності можуть отримувати щомісячну пенсію в розмірі 1 588 злотих.

"Запроваджено також програму Swiadczenie wspierające, за якою розмір допомоги залежить від оцінки медико-соціальної експертної комісії. Виплати коливатимуться від 40% до 220% соціальної пенсії залежно від рівня потреби в підтримці", — йдеться у повідомленні.

Про що ще варто знати

Сусідня країна також активно підтримує сім′ї, які виховують дітей з інвалідністю. У Польщі станом на зараз працює низка програм, спрямована на підтримку таких родин. Наприклад:

щомісячна допомога по догляду (Świadczenie pielęgnacyjne) у розмірі 2 458 злотих для опікунів, яким не вдається повноцінно працювати, оскільки вони доглядають дитину. Програма діє для дітей до 18 років і до 25 років, якщо інвалідність виникла під час навчання.

виплата 215,84 злотих для дітей з інвалідністю та осіб старше 16 років, а також спеціальна виплата з догляду (Specjalny zasiłek opiekuńczy) у розмірі 620 злотих.

Щоби отримувати фінансову підтримку у Польщі українці з інвалідністю подають відповідні заяви через електронні сервіси:

PEU ZUS;

урядовий портал;

електронний банкінг.

Для реєстрації в програмі виплат потрібні наступні документи:

PESEL UKR;

паспорт або інший документ, що підтверджує особу;

документ, який офіційно підтверджує статус інвалідності, наданий польськими органами.

Раніше ми розповідали, що деяким українським біженцям у Польщі виплачують по 7 тис. злотих. Ці гроші люди можуть витратити, наприклад, на оренду житла.

Також нагадаємо, що в Україні ВПО та малозабезпечені родини отримають спеціальну фінансову допомогу на зиму. Мова про виплату 6,5 тис. грн.