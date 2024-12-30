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Отмена выплат в Польше — кого из украинцев лишат помощи

30 декабря 2024 17:15
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Выплаты в Польше 2025 — кто из украинцев останется без помощи
Украинцы на улице города. Фото: УНИАН
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

В начале полномасштабной войны Польша стала одной из первых стран, приютивших сотни тысяч украинских граждан и оказала им финансовую помощь. Но несмотря на мощную поддержку в первые годы войны, страна постепенно сокращает поддержку иностранных граждан, поэтому украинцев ожидают изменения уже в 2025 году.

Об этом пишет издание Inpoland.

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Что изменится для украинцев в Польше

По информации журналистов, польское правительство в 2025 году планирует сократить или полностью закрыть одну из программ социальных выплат для иностранцев. Речь идет о помощи "800+", предназначенную для семей с детьми. Ее выплачивают и украинцам в частности.

Польские власти сейчас решают, как поступить с программой выплат на детей для иностранцев. Известно, что рассматриваются такие варианты, как:

  • сократить выплаты или отменить их для тех, кто не получил постоянного вида на жительство в Польше;
  • привязать выплаты к уровню дохода семьи — помощь будут получать только малообеспеченные семьи;
  • закрепить выплаты за гражданами, постоянно проживающими в Польше и которые могут подтвердить, что легально устроились на работу.

Кто из украинцев рискует остаться без выплат

Помощи в 2025 году могут лишить:

  • граждан без PESEL UKR;
  • украинцев, не получающих стабильный доход или официально не работающих;
  • семьи, которые планируют вернуться в Украину, но хотят зарегистрировать детей в Польше;
  • вынужденных переселенцев, не желающих оформлять разрешение на постоянное проживание в Польше.

"Для сохранения права на выплаты важно заранее позаботиться о легализации своего статуса в Польше и следить за официальными сообщениями правительства", — говорится в материале.

Что еще стоит знать

Недавно правительство Польши поддержало расширение программы социальной поддержки для украинцев с инвалидностью, легально проживающих в стране. Ожидается, что с января 2025 размер финансовой помощи составит от 600 до 4 тыс. злотых (6-40 тыс. грн).

Помощь будут оказывать украинским гражданам в возрасте от 18 до 25 лет, если они получили инвалидность во время учебы. Украинцы старше 18 лет с подтвержденным статусом инвалидности могут получать ежемесячную пенсию в размере 1 588 злотых (16 288 грн).

Ранее мы рассказывали, что в ноябре 2024 в Польше заработала программа CARE Poland для финансовой поддержки медсестер и акушерок из Украины. Программа компенсирует расходы, с которыми сталкиваются медицинские работники в Польше.

Также напомним, что в январе 2025 финансовую поддержку украинцам будет оказывать UNHCR Ukraine. Выплаты смогут получить вынужденно перемещенные лица, а также вернувшиеся к своему постоянному месту жительства

Польша выплаты деньги беженцы переселенцы

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