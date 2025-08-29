Борги українців за комуналку зростають — за що найчастіше не платять

Несплачена комуналка — за які ЖКП українці заборгували найбільше
На кінець другого кварталу 2025 року борг населення України з оплати житлово-комунальних послуг сягнув 106,6 млрд гривень. Наприкінці 2021 року сума заборгованості за ЖКП становила 81,3 млрд гривень.
Про це свідчать дані Державної служби статистики України.
За які послуги накопичилися найбільші борги
Звіт про заборгованість населення за житлово-комунальні послуги Держстат опублікував вперше з початку повномасштабної війни. Виходячи з оприлюднених даних, найбільший борг українці накопичили за постачання теплової енергії та гарячої води — 35,2 млрд гривень.
За решту комунальних послуг заборгованість така:
- газопостачання — 32,3 млрд гривень;
- електроенергія — 17,1 млрд гривень;
- холодне водопостачання — 10,2 млрд гривень;
- управління багатоквартирними будинками — 8,8 млрд гривень;
- за вивезення сміття — 3,1 млрд гривень.
У другому кварталі 2025 року українцям нарахували за комунальні послуги 64,3 млрд гривень, сплачено — 51,5 млрд гривень.
Чи зростатимуть тарифи на комуналку до кінця 2025 року
Вартість електроенергії для населення залишиться 4,32 грн за кВт-год. Кабмін продовжив дію спеціальних обов’язків (ПСО) на ринку до кінця жовтня, щоб тарифи залишалися стабільними.
Підвищення цін на газ також не планується — з 1 вересня українці продовжать оплачувати його за чинним тарифом — 7,96 грн за кубометр. Наступне можливе коригування вартості газу очікується не раніше травня 2026 року.
При цьому тарифи на воду можуть підвищити вже у 2026 році. Основними причинами такого рішення, за словами народного депутата Сергія Нагорняка, член фракції "Слуга народу", є зношені мережі, через які втрачається до половини води, а також здорожчання електроенергії, яка складає значну частину витрат водоканалів.
