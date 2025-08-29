Відео
Несплачена комуналка — за які ЖКП українці заборгували найбільше

Несплачена комуналка — за які ЖКП українці заборгували найбільше

Ua ru
Дата публікації: 29 серпня 2025 13:00
Борги українців за комуналку зростають — за що найчастіше не платять
Гроші та квитанції. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

На кінець другого кварталу 2025 року борг населення України з оплати житлово-комунальних послуг сягнув 106,6 млрд гривень. Наприкінці 2021 року сума заборгованості за ЖКП становила 81,3 млрд гривень.

Про це свідчать дані Державної служби статистики України.

Читайте також:

За які послуги накопичилися найбільші борги

Звіт про заборгованість населення за житлово-комунальні послуги Держстат опублікував вперше з початку повномасштабної війни. Виходячи з оприлюднених даних, найбільший борг українці накопичили за постачання теплової енергії та гарячої води — 35,2 млрд гривень.

За решту комунальних послуг заборгованість така:

  • газопостачання — 32,3 млрд гривень;
  • електроенергія — 17,1 млрд гривень;
  • холодне водопостачання — 10,2 млрд гривень;
  • управління багатоквартирними будинками — 8,8 млрд гривень;
  • за вивезення сміття — 3,1 млрд гривень.

У другому кварталі 2025 року українцям нарахували за комунальні послуги 64,3 млрд гривень, сплачено — 51,5 млрд гривень.

Чи зростатимуть тарифи на комуналку до кінця 2025 року

Вартість електроенергії для населення залишиться 4,32 грн за кВт-год. Кабмін продовжив дію спеціальних обов’язків (ПСО) на ринку до кінця жовтня, щоб тарифи залишалися стабільними.

Підвищення цін на газ також не планується — з 1 вересня українці продовжать оплачувати його за чинним тарифом — 7,96 грн за кубометр. Наступне можливе коригування вартості газу очікується не раніше травня 2026 року.

При цьому тарифи на воду можуть підвищити вже у 2026 році. Основними причинами такого рішення, за словами народного депутата Сергія Нагорняка, член фракції "Слуга народу", є зношені мережі, через які втрачається до половини води, а також здорожчання електроенергії, яка складає значну частину витрат водоканалів.

Раніше ми писали, якими будуть тарифи на опалення в новому сезоні.  

Також дізнавайтеся, на скільки можуть підвищити тарифи на воду в Україні.

комунальні послуги Держстат ЖКГ борги платіжка
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
