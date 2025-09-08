В Газсети сделали предупреждение клиентам из-за появления резкого запаха газа

Зажженная конфорка газовой плиты. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Черновицком филиале "Газсети" предупредили горожан о возможном резком характерном "запахе газа" в помещениях. Там объяснили, с чем это связано, опасно ли это и как действовать.

Об этом говорится в сообщении филиала в соцсети Facebook.

С чем связано появление резкого "запаха газа"

Как отметили в Черновицком филиале "Газсети", в последнее время жители города могут чувствовать резкий "запах газа" из-за увеличенной концентрации одоранта в природном газе, поступающем к потребителям.

Горожане начали массово жаловаться на странный запах, чем перегрузили линию аварийно-диспетчерской службы (АДС), и сейчас дозвониться до операторов сложно. Из-за большого количества обращений в компании решили предоставить общее разъяснение.

Там объяснили, что одорант — это вещество, которое придает голубому топливу запах, ведь он сам по себе не пахнет. Его добавляют специально, чтобы можно было чувствовать утечку природного газа в случае угрозы.

При этом сам по себе одорант не несет никакой угрозы жизни и здоровью человека. Сейчас в газораспределительных сетях, по которым доставляют топливо к конечным потребителям, газ уже имеет специфический запах.

Газсети не проводят одоризацию газа. Этим процессом занимаются в магистральных сетях Оператора ГТС.

Как действовать в случае появления запаха одоранта

Черновицкий филиал дал объяснения, как действовать в таких случаях. Если потребители почувствовали сильный запах в подъездах, подвалах или помещениях, в первую очередь, нужно проверить газовое оборудование и внутридомовые сети газоснабжения.

Также необходимо:

проветрить дома;

временно перекрыть краны перед газовой техникой.

"Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание!" — добавили в филиале "Газсети".

