Головна Фінанси "Скарбничка" ПриватБанку — які доступні варіанти накопичень

"Скарбничка" ПриватБанку — які доступні варіанти накопичень

Ua ru
Дата публікації: 9 жовтня 2025 07:01
ПриватБанк дає можливість накопичувати кошти у Скарбничку — які умови у 2025 році
Застосунок ПриватБанку на телефоні. Фото: Новини.LIVE

Клієнти державного "ПриватБанку" можуть легко почати накопичувати кошти, налаштувавши сервіс автоматичних регулярних відрахувань, відсотків від транзакцій або округлення витрат "Скарбничка". Його можна запустити в мобільному застосунку "Приват24", вибравши необхідні умови.

Про те, які діють умови щодо такої послуги у 2025 році, йдеться на офіційній сторінці банку.

Читайте також:

Які є варіанти накопичень у "Скарбничці" ПриватБанку

Послуга "Скарбничка" дає змогу самостійно керувати накопиченнями онлайн у мобільному застосунку "Приват24", стежити за балансом та знімати гроші, отримуючи відсотки на накопичену суму. 

У банку передбачені різні умови накопичення, тому клієнти можуть обрати найбільш вдалий варіант:

  1. Від надходжень — у разі надходження грошей на картку визначена сума/відсоток автоматично зараховуватиметься до "Скарбнички". Клієнти можуть відкладати по 50 грн чи 10% від суми коштів щоразу після їх надходження.
  2. Регулярне поповнення — можна визначити суму, яку банк буде перераховувати до "Скарбнички" в автоматичному режимі щомісяця. Зокрема, можна вказати конкретну суму та число.
  3. Від витрат — можливе автоматичне нарахування коштів до "Скарбнички" під час розрахунків карткою (у разі оплати товарів та послуг) у вигляді "округлення до 10 грн". Як приклад, у разі оплати на суму 26,7 грн зарахується 3,3 грн.
  4. Округлення залишку — можна налаштувати наприкінці кожного дня, щоб баланс на картці округлювався до 10 грн, а дрібні гроші надходили до "Скарбнички". Наприклад, якщо на балансі сума дорівнює 124,5 грн, то до накопичень надійдуть зайві 4,5 грн.

Умови та як почати накопичувати зі "Скарбничкою"

Для того щоб почати накопичувати за одним з варіантів, потрібно під'єднати до карти умови накопичення. Дозволяється обрати як одну умову, так і кілька. 

Після цього можна користуватися карткою як зазвичай, купуючи в магазинах, замовляючи товари онлайн, одержуючи заробітну плату та інші зарахування на рахунок.

Під час таких операцій вибрана частина коштів буде автоматично надходити до "Скарбнички". Зокрема, головною перевагою таких накопичень є те, що кошти можна знімати достроково.

ПриватБанк
Умови накопичень. Джерело: ПриватБанк

Раніше ми писали, що завдяки автоплатежам можна робити розрахунки без додаткового контролю. Також такий підхід дозволить заощаджувати гроші. 

Ще розповідали, що в ПриватБанку встановлять плату за одну з послуг. До кінця 2025 року клієнти ще зможуть користуватися сервісом безплатно.  

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
