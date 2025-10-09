ПриватБанк дает возможность накапливать средства в Копилку — какие условия в 2025 году

Приложение ПриватБанка на телефоне. Фото: Новини.LIVE

Клиенты государственного "ПриватБанка" могут легко начать накапливать средства, настроив сервис автоматических регулярных отчислений, процентов от транзакций или округления расходов "Копилка". Его можно запустить в мобильном приложении "Приват24", выбрав необходимые условия.

О том, какие действуют условия по такой услуге в 2025 году, говорится на официальной странице банка.

Реклама

Читайте также:

Какие есть варианты накоплений в "Копилке" ПриватБанка

Услуга "Копилка" позволяет самостоятельно управлять накоплениями онлайн в мобильном приложении "Приват24", следить за балансом и снимать деньги, получая проценты на накопленную сумму.

В банке предусмотрены различные условия накопления, поэтому клиенты могут выбрать наиболее удачный вариант:

От поступлений — при поступлении денег на карту определенная сумма/процент автоматически будет зачисляться в "Копилку". Клиенты могут откладывать по 50 грн или 10% от суммы средств каждый раз после их поступления. Регулярное пополнение — можно определить сумму, которую банк будет перечислять в "Копилку" в автоматическом режиме ежемесячно. В частности, можно указать конкретную сумму и число. От расходов — возможно автоматическое начисление средств в "Копилку" при расчетах картой (при оплате товаров и услуг) в виде "округления до 10 грн". Как пример, при оплате на сумму 26,7 грн зачислится 3,3 грн. Округление остатка — можно настроить в конце каждого дня, чтобы баланс на карте округлялся до 10 грн, а мелкие деньги поступали в "Копилку". Например, если на балансе сумма равна 124,5 грн, то в накопления поступят лишние 4,5 грн.

Условия и как начать накапливать с "Копилкой"

Для того чтобы начать накапливать по одному из вариантов, нужно подключить к карте условия накопления. Разрешается выбрать как одно условие, так и несколько.

После этого можно пользоваться картой как обычно, покупая в магазинах, заказывая товары онлайн, получая заработную плату и другие зачисления на счет.

Во время таких операций выбранная часть средств будет автоматически поступать в "Копилку". В частности, главным преимуществом таких накоплений является то, что средства можно снимать досрочно.

Условия накоплений. Источник: ПриватБанк

Ранее мы писали, что благодаря автоплатежам можно делать расчеты без дополнительного контроля. Также такой подход позволит экономить деньги.

Еще рассказывали, что в ПриватБанке установят плату за одну из услуг. До конца 2025 года клиенты еще смогут пользоваться сервисом бесплатно.