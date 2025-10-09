ПриватБанк дает возможность накапливать средства в Копилку — какие условия в 2025 году

"Копилка" ПриватБанка — какие доступны варианты накоплений
Клиенты государственного "ПриватБанка" могут легко начать накапливать средства, настроив сервис автоматических регулярных отчислений, процентов от транзакций или округления расходов "Копилка". Его можно запустить в мобильном приложении "Приват24", выбрав необходимые условия.
О том, какие действуют условия по такой услуге в 2025 году, говорится на официальной странице банка.
Какие есть варианты накоплений в "Копилке" ПриватБанка
Услуга "Копилка" позволяет самостоятельно управлять накоплениями онлайн в мобильном приложении "Приват24", следить за балансом и снимать деньги, получая проценты на накопленную сумму.
В банке предусмотрены различные условия накопления, поэтому клиенты могут выбрать наиболее удачный вариант:
- От поступлений — при поступлении денег на карту определенная сумма/процент автоматически будет зачисляться в "Копилку". Клиенты могут откладывать по 50 грн или 10% от суммы средств каждый раз после их поступления.
- Регулярное пополнение — можно определить сумму, которую банк будет перечислять в "Копилку" в автоматическом режиме ежемесячно. В частности, можно указать конкретную сумму и число.
- От расходов — возможно автоматическое начисление средств в "Копилку" при расчетах картой (при оплате товаров и услуг) в виде "округления до 10 грн". Как пример, при оплате на сумму 26,7 грн зачислится 3,3 грн.
- Округление остатка — можно настроить в конце каждого дня, чтобы баланс на карте округлялся до 10 грн, а мелкие деньги поступали в "Копилку". Например, если на балансе сумма равна 124,5 грн, то в накопления поступят лишние 4,5 грн.
Условия и как начать накапливать с "Копилкой"
Для того чтобы начать накапливать по одному из вариантов, нужно подключить к карте условия накопления. Разрешается выбрать как одно условие, так и несколько.
После этого можно пользоваться картой как обычно, покупая в магазинах, заказывая товары онлайн, получая заработную плату и другие зачисления на счет.
Во время таких операций выбранная часть средств будет автоматически поступать в "Копилку". В частности, главным преимуществом таких накоплений является то, что средства можно снимать досрочно.
Ранее мы писали, что благодаря автоплатежам можно делать расчеты без дополнительного контроля. Также такой подход позволит экономить деньги.
Еще рассказывали, что в ПриватБанке установят плату за одну из услуг. До конца 2025 года клиенты еще смогут пользоваться сервисом бесплатно.
