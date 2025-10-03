ПриватБанк попередив про зміни в послузі з доставки карт — що варто знати

ПриватБанк планує змінити правила однієї з послуг — деталі
У державному "ПриватБанку" очікується запровадження фіксованої вартості за один із доступних сервісів. Йдеться про послугу доставки карток в Україні та за кордоном, яка буде безкоштовною лише до кінця 2025 року.
Про рівень попиту на відповідний сервіс та нововведення розповіла пресслужба ПриватБанку.
Популярність послуги доставки карток ПриватБанку
За інформацією банку, за дев'ять місяців року клієнтам доставили по Україні та за кордон близько 1 млн платіжних карт.
Найбільший попит спостерігався на замовлення послуги по українських містах. З початку року таким сервісом скористалися 843 тисячі клієнтів. Найчастіше замовлення виконували у такі міста та регіони:
- Київ;
- Дніпропетровський;
- Харківський;
- Львівський;
- Одеський;
- Полтавський;
- Вінницький.
Водночас, за межами України клієнти ПриватБанку замовляли картки у такі країни:
- Польща;
- Німеччина;
- Чехія;
- США;
- Великобританія;
- Франція;
- Іспанія.
За дев'ять місяців року безкоштовним сервісом скористалися 126 тисяч українців.
Як зробити замовлення доставки картки
Послуга безплатної відправки платіжних карток доступна по всій Україні та у 48 держав світу. Нею можна скористатися у разі необхідності перевипуску чи відкриття нової.
Зробити замовлення з доставки перевипущеної картки ПриватБанку у "Приват24" можна наступним чином:
- у меню "Усі картки" обрати карту, необхідну для перевипуску;
- відкрити налаштування цієї карти;
- натиснути опцію "Замовити картку";
- обрати пункт із замовлення доставки, вказавши дані.
"До кінця 2025 року доставка карток клієнтам банку буде безкоштовною. Замовити нову картку ПриватБанку чи перевипустити діючу дуже просто — оформити заявку за декілька кліків у Приват24 та отримати картку у відділенні або поштоматі Нової Пошти по Україні та через Нову Пошту і Укрпошту на будь-яку адресу в понад 60 країну світу", — зазначають у банку.
Надалі сервіс буде коштувати по Україні 80 грн, а за кордоном діятиме диференційований тариф.
