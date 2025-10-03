Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси ПриватБанк планує змінити правила однієї з послуг — деталі

ПриватБанк планує змінити правила однієї з послуг — деталі

Ua ru
Дата публікації: 3 жовтня 2025 07:01
ПриватБанк попередив про зміни в послузі з доставки карт — що варто знати
Банківське відділення у Києві. Фото: Новини.LIVE

У державному "ПриватБанку" очікується запровадження  фіксованої вартості за один із доступних сервісів. Йдеться про послугу доставки карток в Україні та за кордоном, яка буде безкоштовною лише до кінця 2025 року.

Про рівень попиту на відповідний сервіс та нововведення розповіла пресслужба ПриватБанку.

Реклама
Читайте також:

Популярність послуги доставки карток ПриватБанку

За інформацією банку, за дев'ять місяців року клієнтам доставили по Україні та за кордон близько 1 млн платіжних карт. 

Найбільший попит спостерігався на замовлення послуги по українських містах. З початку року таким сервісом скористалися 843 тисячі клієнтів. Найчастіше замовлення виконували у такі міста та регіони:

  • Київ; 
  • Дніпропетровський;
  • Харківський;
  • Львівський;
  • Одеський;
  • Полтавський;
  • Вінницький.

Водночас, за межами України клієнти ПриватБанку замовляли картки у такі країни:

  • Польща;
  • Німеччина;
  • Чехія;
  • США;
  • Великобританія;
  • Франція;
  • Іспанія.

За дев'ять місяців року безкоштовним сервісом скористалися 126 тисяч українців. 

Як зробити замовлення доставки картки 

Послуга безплатної відправки платіжних карток доступна по всій Україні та у 48 держав світу. Нею можна скористатися у разі необхідності перевипуску чи відкриття нової.

Зробити замовлення з доставки перевипущеної картки ПриватБанку у "Приват24" можна наступним чином:

  • у меню "Усі картки" обрати карту, необхідну для перевипуску;
  • відкрити налаштування цієї карти;
  • натиснути опцію "Замовити картку";
  • обрати пункт із замовлення доставки, вказавши дані.

"До кінця 2025 року доставка карток клієнтам банку буде безкоштовною. Замовити нову картку ПриватБанку чи перевипустити діючу дуже просто — оформити заявку за декілька кліків у Приват24 та отримати картку у відділенні або поштоматі Нової Пошти по Україні та через Нову Пошту і Укрпошту на будь-яку адресу в понад 60 країну світу", — зазначають у банку.

Надалі сервіс буде коштувати по Україні 80 грн, а за кордоном діятиме диференційований тариф.

Раніше ми писали, що клієнти ПриватБанку можуть отримати додаткові знижки в разі онлайн-шопінгу. Максимальна сума для повернення дорівнює 10%. 
 
Ще розповідали, що можуть чекати певні проблеми зі зняттям депозитів у валюті у ПриватБанку. Йдеться про неможливість отримати кошти новими купюрами.  

ПриватБанк банки банківські карти послуги банківські рахунки
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації