Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Обмеження у ПриватБанку — що варто знати тим, кому 70+

Обмеження у ПриватБанку — що варто знати тим, кому 70+

Ua ru
Дата публікації: 4 жовтня 2025 07:01
У ПриватБанку діють вікові обмеження на кредитні ліміти для пенсіонерів — деталі
Жінка похилого віку. Фото: Freepik

Держфінустанова "ПриватБанк" в односторонньому порядку регулює кредитні ліміти для деяких клієнтів. Зокрема, знизити таку можливість до нуля можуть громадянам, яким більш ніж 70 років.  

Про це йдеться на порталі "Мінфін", де українці можуть лишати відгуки про діяльність банків.

Реклама
Читайте також:

Обмеження кредитних лімітів у ПриватБанку

Як зазначила одна з клієнток ПриватБанку, фінустанова без попередження скоротила кредитний ліміт на картці. Це сталося тоді, коли досягла 70 років. 

Вона звернулася до банку за поясненням, чим аргументовані відповідні обмеження.

"Такий вирок мені виніс ПриватБанк... В інших державах в 80 років президентами стають. А найнезрозуміліше, що таке робиться без попередження, людина на щось розраховувала... Додатково додам, що не пам’ятаю, щоб в мене була якась заборгованість, завжди вкладалася по погашенню в пільговий період..." — йдеться у зверненні.

Що кажуть у ПриватБанку щодо надання кредитів

За інформацією оператора ПриватБанку, у фінустанові діє єдиний підхід до клієнтів у питанні визначення платоспроможності. Згідно з нормами, тим, хто досяг 70-річчя, банк має право скоротити ліміт на суму заборгованості з подальшим закриттям доступу до кредитних коштів.

"Вам же в цьому місяці виконається 70 років, то згідно з нашими нормативами, ми маємо право зменшити ліміти на суму заборгованості з подальшим доведенням до 0, тобто закрити кредитну картку", — повідомили клієнтці у ПриватБанку.

Раніше у фінустанові пояснювали правила щодо кредитних коштів. Перевірка клієнтів здійснюється автоматично. Вона встановлює рівень платоспроможності та надійності. Ключовими факторами, які впливають на таке право, є:

  • наявність непогашених кредитів в інших банківських установах;
  • накопичена заборгованість;
  • низькі доходи;
  • недостатня активність в оплаті картою.
ПриватБанк
Скриншот. Джерело: Мінфін

Раніше ми писали, що в ПриватБанку запровадять фіксовану вартість однієї з послуг. До кінця року клієнти зможуть використовувати сервіс безплатно. 

Ще розповідали, що завдяки налаштуванню автоплатежів можна здійснювати оплату без додаткового контролю. Також це дасть змогу заощаджувати кошти. 

ПриватБанк кредити гроші банки банківські рахунки
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації