У ПриватБанку діють вікові обмеження на кредитні ліміти для пенсіонерів — деталі

Держфінустанова "ПриватБанк" в односторонньому порядку регулює кредитні ліміти для деяких клієнтів. Зокрема, знизити таку можливість до нуля можуть громадянам, яким більш ніж 70 років.

Про це йдеться на порталі "Мінфін", де українці можуть лишати відгуки про діяльність банків.

Обмеження кредитних лімітів у ПриватБанку

Як зазначила одна з клієнток ПриватБанку, фінустанова без попередження скоротила кредитний ліміт на картці. Це сталося тоді, коли досягла 70 років.

Вона звернулася до банку за поясненням, чим аргументовані відповідні обмеження.

"Такий вирок мені виніс ПриватБанк... В інших державах в 80 років президентами стають. А найнезрозуміліше, що таке робиться без попередження, людина на щось розраховувала... Додатково додам, що не пам’ятаю, щоб в мене була якась заборгованість, завжди вкладалася по погашенню в пільговий період..." — йдеться у зверненні.

Що кажуть у ПриватБанку щодо надання кредитів

За інформацією оператора ПриватБанку, у фінустанові діє єдиний підхід до клієнтів у питанні визначення платоспроможності. Згідно з нормами, тим, хто досяг 70-річчя, банк має право скоротити ліміт на суму заборгованості з подальшим закриттям доступу до кредитних коштів.

"Вам же в цьому місяці виконається 70 років, то згідно з нашими нормативами, ми маємо право зменшити ліміти на суму заборгованості з подальшим доведенням до 0, тобто закрити кредитну картку", — повідомили клієнтці у ПриватБанку.

Раніше у фінустанові пояснювали правила щодо кредитних коштів. Перевірка клієнтів здійснюється автоматично. Вона встановлює рівень платоспроможності та надійності. Ключовими факторами, які впливають на таке право, є:

наявність непогашених кредитів в інших банківських установах;

накопичена заборгованість;

низькі доходи;

недостатня активність в оплаті картою.

