Інцидент з відмовою ПриватБанку видати картку ветерану без кінцівок — що буде далі

Відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

В одному із відділень ПриватБанку у Києві відмовили в оформленні картки 20-річному ветерану війни, який через поранення на фронті втратив усі кінцівки. Юнаку не вдалося завершити обов'язкову процедуру підтвердження особистості.

Про цей випадок написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook засновниця патронатної служби "Янголи" Олена Толкачова.

Реклама

Читайте також:

Що сталося

Жінка опублікувала фотографію захисника та розповіла, що він долучився до бойових дій у віці 18 років. Усі кінцівки він втратив після боїв із росіянами у районі населеного пункту Ізюмське, що в Харківській області.

У ПриватБанку не видали картку ветерану без рук. Скриншот: Олена Толкачова/Facebook

За словами Олени Толкачової, в ПриватБанк чоловік приїхав разом із медичною кураторкою патронатної служби "Янголи". Йому потрібно було відновити банківську картку, щоб отримати виплати від держави. Мобільний номер, до якого були прив’язані його банківські картки, були втрачені у бою.

Під час візиту в банк менеджерка сказала чоловіку взяти нову картку в руки та піднести до обличчя — це стандартна процедура ідентифікації власника. Він цього зробити не зміг, а сторонній людині, за правилами, заборонено тримати чужу банківську картку.

Після цього захиснику повідомили про альтернативний варіант та запропонували скористатися ним — оформити довіреність, щоб картка була видана і видана на ім’я медичного куратора.

"Вдумайтеся: людина, яка втратила на війні руки й ноги, не може отримати свої гроші, бо не має рук. Соромно було комусь? Шукали рішення? Проявили людяність. Ні. Процедури важливіші за людину, яка за них воювала", — написала Олена Толкачова.

Чи відреагували у ПриватБанку

Реакція ПриватБанку на цей випадок з'явилася надвечір, 17 грудня 2025 року. У пресслужбі заявили, що банк вже розпочав ревізію внутрішніх процедур, та тримають контакт із Національним банком України (НБУ), "аби ситуація, яка сталася у нашому банку більше не ставалася ніде".

Заява ПриватБанку щодо ситуації з військовим у Києві. Скриншот: privatbank.ua

У фінустанові також пообіцяли надати ветерану всю необхідну підтримку, а також покриють протезування та лікування, якщо чоловік погодиться на цю пропозицію.

"Історія із неналежним наданням послуг ветерану неприпустима. У ній не було проявлено тієї уваги, людяності й відповідальності, які мають бути безумовними, особливо у ставленні до військових і ветеранів, які б не були норми й регуляції", — йдеться у повідомленні ПриватБанку.

Коментар НБУ

На історію, яка сталася між ПриватБанком та 20-річним ветераном відреагував голова правління Нацбанку Андрій Пишний. Банкір, зокрема, заявив:

"Точно знаю, що так не має бути. І так не буде! Не буде! Висновки будуть, реакція буде, а подібного – не буде", — написав Андрій Пишний на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Голова правління НБУ Андрій Пишний про скандал у ПриватБанку з ветераном. Скриншот: Андрій Пишний/Facebook

Очільник НБУ також повідомив, що особисто доставить картку військовому.

Як повідомлялося раніше, ПриватБанк знизив ціни на міжнародні перекази. Пропозиція діятиме до кінця січня 2026 року. Також ми писали про виплату зимової допомоги у 6,5 тисяч гривень у ПриватБанку. Стало відомо, коли почнуть переказувати гроші.