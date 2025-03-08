Видача валюти в ПриватБанку — які проблеми можуть чекати

ПриватБанк відмовив клієнтці у видачі євро — що сталось
Державна фінустанова "ПриватБанк" може відмовляти у видачі іноземної валюти. Одна з клієнток розповіла, що через неоприлюднені причини не змогла оперативно забрати готівкові кошти міжнародного переказу в жодному з відділень, куди звернулась.
Про це йдеться на порталі "Мінфін" у розділі відгуків про банки.
Детальніше про проблему з валютою в ПриватБанку
Клієнтка розповіла, що отримала терміновий міжнародний переказ в європейській валюті, який планувала зняти у готівці.
Вона зауважила, що ніколи раніше не було жодних проблем зі зняттям коштів, однак їй в усіх відділеннях банків у березні відмовили. Підозрює, що це — через курс євро, який сягнув 44,5 грн.
"Я зіткнулася з проблемою, що у всіх відділеннях мені відмовляли, хоча гроші у них були. Одразу я заїхала на вул. Васильківська 1, касир стала дивитись скільки мені потрібно, інший касир нагадав їй, щоб євро не видавала. Потім ще 6 відділень в центрі Києва. Одним з них було відділення на Великій Васильківській 43/16. Там теж сказали спочатку, що саме євро немає, потім коли терпіння моє закінчилось, сказали що все ж таки є, але це під замовлення. Але я була в банку за 5 хвилин до закінчення робочого дня. І все одно мені переказ видавати відмовили...", — розповіла клієнтка.
Як гарантовано зняти валюту у ПриватБанку
Жінка повідомила, що так і не змогла оперативно зняти готівкові кошти з міжнародного переказу. Проте у банку її запевнили, що зможе отримати іноземну валюту через кілька днів, якщо здійснить попереднє замовлення.
"Всюди мені казали: замовляйте, через 2 дні отримаєте, іншого варіанту немає. Я не знаю, на яких умовах співпрацюють компанії грошових переказів з банками, але це терміновий переказ, чому я повинна замовляти його", — йдеться у повідомленні.
На порталі представники банку не відреагували на повідомлення. Дехто з користувачів зауважив, що клієнти ПриватБанку дійсно мають чекати кілька днів, перш ніж забрати замовлену валюту.
За правилами банку, клієнти можуть замовляти валютну готівку та забрати її у зручний час в обраному на свій розсуд відділенні. Така послуга гарантує наявність готівки на касі.
Мінімальною сумою замовлення готівки є 300 доларів та 300 євро, а сама сума повинна бути кратна 100.
Раніше ми розповідали про продовження пільгових тарифів на перекази у ПриватБанку. Так, міжнародні перекази у Приват24 з валютних карток банку на закордонні карти будуть знижені удвічі.
Також ми писали, що ПриватБанк має намір зробити платною послугу з доставки платіжних карток з 1 січня 2026 року. Зокрема, по Україні матиме фіксовану ціну, а з кордоном буде різною.
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