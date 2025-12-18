Видео
Україна
Видео

Скандал с ветераном в ПриватБанке — что известно об инциденте

Скандал с ветераном в ПриватБанке — что известно об инциденте

Дата публикации 18 декабря 2025 13:05
Инцидент с отказом ПриватБанка выдать карту ветерану без конечностей — что будет дальше
Отделение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

В одном из отделений ПриватБанка в Киеве отказали в оформлении карты 20-летнему ветерану войны, который из-за ранения на фронте потерял все конечности. Юноше не удалось завершить обязательную процедуру подтверждения личности.

Об этом случае написала на своей странице в социальной сети Facebook основательница патронатной службы "Ангелы" Елена Толкачева.

Что произошло

Женщина опубликовала фотографию защитника и рассказала, что он присоединился к боевым действиям в возрасте 18 лет. Все конечности он потерял после боев с россиянами в районе населенного пункта Изюмское, что в Харьковской области.

В ПриватБанке не выдали карту ветерану без рук. Скриншот: Елена Толкачева/Facebook

По словам Елены Толкачевой, в ПриватБанк мужчина приехал вместе с медицинским куратором патронатной службы "Ангелы". Ему нужно было восстановить банковскую карту, чтобы получить выплаты от государства. Мобильный номер, к которому были привязаны его банковские карты, были потеряны в бою.

Во время визита в банк менеджер сказала мужчине взять новую карточку в руки и поднести к лицу — это стандартная процедура идентификации владельца. Он этого сделать не смог, а постороннему человеку, по правилам, запрещено держать чужую банковскую карточку.

После этого защитнику сообщили об альтернативном варианте и предложили воспользоваться им — оформить доверенность, чтобы карта была выдана на имя медицинского куратора.

"Вдумайтесь: человек, потерявший на войне руки и ноги, не может получить свои деньги, потому что не имеет рук. Стыдно было кому-то? Искали решение? Проявили человечность. Нет. Процедуры важнее человека, который за них воевал", — написала Елена Толкачева.

Отреагировали ли в ПриватБанке

Реакция ПриватБанка на этот случай появилась вечером, 17 декабря 2025 года. В пресс-службе заявили, что банк уже начал ревизию внутренних процедур, и держит контакт с Национальным банком Украины (НБУ), "чтобы ситуация, которая произошла в нашем банке больше не происходила нигде".

Заявление ПриватБанка по ситуации с военным в Киеве. Скриншот: privatbank.ua

"История с ненадлежащим предоставлением услуг ветерану недопустима. В ней не было проявлено то внимание, человечность и ответственность, которые должны быть безусловными, особенно по отношению к военным и ветеранам, какие бы ни были нормы и регуляции", — говорится в сообщении ПриватБанка.

В финучреждении также пообещали предоставить ветерану всю необходимую поддержку, а также оплатит протезирование и лечение, если мужчина согласится на это предложение.

Комментарий НБУ

На историю, которая произошла между ПриватБанком и 20-летним ветераном, также отреагировал председатель правления Нацбанка Андрей Пышный. Банкир, в частности, заявил:

"Точно знаю, что так не должно быть, и так не будет! Не будет! Выводы будут, реакция будет, а подобного - не будет", — написал Андрей Пышный на своей странице в социальной сети Facebook.

Председатель правления НБУ Андрей Пышный о скандале и ПриватБанке с ветераном. Скриншот: Андрей Пышный/Facebook

Глава НБУ также сообщил, что лично доставит карточку военному.

Как сообщалось ранее, ПриватБанк снизил цены на международные переводы. Предложение будет действовать до конца января 2026 года. Также мы писали о выплате зимней помощи в 6,5 тысяч гривен в ПриватБанке. Стало известно, когда начнут переводить деньги.

Виталий Чайка
Автор:
Виталий Чайка
