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Ситуация с занятостью украинцев в Германии — власти заявили об изменениях

30 сентября 2024 11:44
Ксения Симонова - Редактор
Беженцы в Германии — ситуация с занятостью украинцев изменилась
Сотрудники на предприятии. Фото: Freepik
Ксения Симонова - Редактор

В Германии констатируют изменения в ситуации интеграции украинских беженцев в местный рынок труда. Показатель занятости долгое время находился на низком уровне, однако в последнее время резко возрос.

Об этом заявили в Министерстве труда, сообщает издание "Welt".

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Ситуация с занятостью украинцев в Германии

По словам министра труда Хубертуса Хайля, только в сентябре 8,5 тысячи украинских граждан устроились на работу на первичном рынке труда, обучения или самозанятости. Показатель вдвое больше против сентября 2023 года.

В правительстве заявили, что рынок труда не слишком принимает украинцев, однако "ситуация двигается в правильном направлении". Препятствием остается неразбериха в процедурах утверждения профессиональных квалификаций в Германии.

По официальным данным, по состоянию на июль этого года было трудоустроено около 266 тыс. граждан из 700 тыс. трудоспособного возраста, прибывших в Германию.

Также отмечается, что количество беженцев обновило исторический максимум — в стране проживает 3,48 млн человек в статусе беженца или претендента на получение убежища. Из этого количества 1,18 млн — украинцы.

Помощь украинским беженцам в 2024-м

Украинцы в Германии получают материальную помощь (Bürgergeld) наравне с гражданами страны. Ее выплачивает центр занятости как базовое обеспечение соискателей работы.

В 2024 году размер выплат по программе социальной помощи вырос на 12%. Повышение коснулось как одиноких взрослых, так и семей с детьми.

Ежемесячные выплаты составляют до 563 евро (26 тыс. гривен) в зависимости от возраста и статуса. Гражданам предоставляют следующие суммы:

  • одинокие взрослые и родители-одиночки — 563 евро (25,86 тыс. грн);
  • совершеннолетние граждане — 506 евро (23,24 тыс. грн);
  • дети 14-17 лет — 471 евро (21,59 тыс. грн);
  • дети от шести до 13 лет — 390 евро (17,88 тыс. грн);
  • дети до пяти лет — 357 евро (16,37 тыс. грн).

Что еще стоит знать

Напомним, украинцы, решившие найти спасение от войны в Канаде, могут столкнуться с трудностями при получении статуса беженца. В то же время соотечественники могут рассчитывать на помощь в этой стране.

Также мы сообщали, что в Швейцарии власти облегчат трудоустройство украинским беженцам. Федеральный совет страны принял соответствующее решение, призванное существенно повысить уровень занятости.

Германия работа беженцы рынок труда работодатели

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