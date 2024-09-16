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Виплати біженцям у Німеччині — які отримують суми у 2024 році

16 вересня 2024 09:44
Ксенія Симонова - Редактор
Біженці у Німеччині — які суми отримують українці у 2024 році
Українці у Німеччині. Фото: dyvys.info
Ксенія Симонова - Редактор

Влада Німеччини продовжує надавати фінансову підтримку українським громадянам, які отримали тимчасовий захист. Відомо, які суми передбачені у 2024 році.

Про це повідомляє видання Oboz.ua.

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Право українців на перебування у Німеччині

З початком повномасштабної війни в Україні в Німеччину виїхало більш ніж 1,143 млн українських біженців (близько 350 тисяч — неповнолітні), де отримали тимчасовий захист та право на соціальну підтримку. Проте до середини лютого 2024 року їх кількість дещо зменшилась.

Громадяни України можуть надалі в'їжджати в цю країну без візи, використовуючи:

  • біометричний закордонний паспорт, ID-картку;
  • свідоцтво про народження для дітей.

За правилами, у перші 90 днів перебування влада не вимагає реєстрації, однак після завершення цього терміну потрібно оформити статус тимчасового захисту чи залишити країну.

Які суми допомоги надають біженцям у 2024-му

Біженці з України в Німеччині отримують матеріальну допомогу (Bürgergeld) на рівні з громадянами Німеччини. Її виплачує центр зайнятості як базове забезпечення для шукачів роботи.

Важливий аспект відповідної програми — влада гарантує кожному громадянину, який опинився в скрутній ситуації і не здатен себе утримувати, право на отримання держпідтримки.

У 2024-му розмір виплат за програмою соцдопомоги для українських громадян зріс на 12%. Підвищення торкнулося як самотніх дорослих, так і родин із дітьми.

Йдеться про щомісячні виплати в розмірі до 563 євро (26 тис. гривень), залежно від віку та статусу. Громадянам надають такі суми щомісячно:

  • самотнім дорослим та батькам-одинакам — 563 євро (25,86 тис. грн);
  • повнолітнім громадянам — 506 євро (23,24 тис. грн);
  • дітям 14-17 років — 471 євро (21,59 тис. грн);
  • дітям 6-13 років — 390 євро (17,88 тис. грн);
  • дітям до 5 років — 357 євро (16,37 тис. грн).

Підвищилась сума виплат на шкільне приладдя для дітей: у першому півріччі виплачували 130 євро (5,96 тис. грн), а в другому — 65 євро (2,98 тис. грн).

Що ще варто знати

Нагадаємо, у вересні 2024 року влада Чехії суттєво посилила контроль за біженцями з України з тимчасовим захистом. Заходи покликані запобігти зловживанням із соціальною допомогою.

Також ми писали, що уряд Угорщини видав указ про скасування фінансованого державою притулку для біженців із західної України, залишаючи багатьох без даху над головою. Це пряме порушення законодавства ЄС.

Німеччина виплати фінансова допомога біженці матеріальна допомога

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