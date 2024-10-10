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Система ПриватБанку не приймає документи бійців для пільг на кредити — причини

10 жовтня 2024 07:01
Ксенія Симонова - Редактор
ПриватБанк не приймає документи військових для пільг на кредити — деталі скарги
Відділення банку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Державний "ПриватБанк" може стягувати відсотки за кредитами із військовослужбовців, попри надання всіх документів. У фінустанові пояснили причини.

Про це йдеться на порталі Minfin.

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Нарахування відсотків за кредитом у ПриватБанку

Українське законодавство передбачає, що військові мають право не сплачувати відсотки та штрафи за кредитами у банках за заборгованість, що виникла після 24 лютого 2022 року. Зокрема, також доступна реструктуризація таких боргів.

Як повідомила клієнтка, вона звернулася до банку з бажанням перейти на пільгові умови для обслуговування кредитів для військовослужбовців.

Вона надіслала документи, які потрібні для такої операції, однак отримала відмову. Так повторювалось кілька разів.

"Звернулася до банку через застосунок "Приват24" з тим, щоб не нараховували відсотки за користування кредитом для військовослужбовців та членів їх сімей. Неодноразово надсилала всі документи, які потребували оператори банку. На жаль, всі документи були забраковані системою банку", — повідомила вона.

Жінка припускає, що фінустанова просто не зацікавлена переводити клієнтів на пільгове обслуговування.

"Складається враження, що банку все ж таки вигідно нараховувати відсотки за кредитом. До операторів банку претензій немає. Вони ввічливі та пробували допомогти", — додала вона.

Що кажуть у ПриватБанку

Представник ПриватБанку пояснив, чому саме надані документи не проходять перевірку та де відсутній необхідний підпис.

Він навів перелік необхідних документів:

  1. витяг з Держреєстру актів цивільного стану громадян про держреєстрацію шлюбу із зазначенням відомостей про другого з подружжя" (додаток 6). Свідоцтво про шлюб не підходить, у витягу має бути обов'язково вказано ПІБ дружини та ПІБ чоловіка, дата видачі витягу має бути не більше одного року до моменту подання в банк;
  2. разом з витягом один із документів, який підтверджує термін проходження військової служби за мобілізацією (із датою/періодом призову за мобілізацією):
  • військовий квиток;
  • витяг з наказу;
  • довідка за формою 5 або іншої форми, де зазначається період проходження служби.

 

ПриватБанк скарги
Скарга. Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, ПриватБанк може заблокувати рахунки клієнтів під час виведення депозитів. Клієнти стверджують, що всі звинувачення банку безпідставні.

Також ми писали, що ПриватБанк пояснив, як клієнтам відмовитись від кредитного ліміту. З таким проханням звертаються самі українці, не бажаючи мати і натяку на можливість оформлення кредитів. 

ПриватБанк кредити банки пільги військовослужбовці

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11:29 Чого очікують США від операції ЗСУ на Курщині, — Bloomberg

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