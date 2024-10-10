ПриватБанк не принимает документы для льгот на кредиты — детали жалобы

Отделение банка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Государственный "ПриватБанк" может взимать проценты по кредитам с военнослужащих, несмотря на предоставление всех документов. В финучреждении объяснили причины.

Об этом говорится на портале Minfin.

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Начисление процентов по кредиту в ПриватБанке

Украинское законодательство предусматривает, что военные вправе не платить проценты и штрафы по кредитам в банках за задолженность, возникшую после 24 февраля 2022 года. В частности, доступна также реструктуризация таких долгов.

Как сообщила клиентка, она обратилась в банк с желанием перейти на льготные условия по обслуживанию кредитов для военнослужащих.

Она направила документы, которые нужны для такой операции, однако получила отказ. Так повторялось несколько раз.

"Обратилась в банк через приложение "Приват24" с тем, чтобы не начисляли проценты за пользование кредитом для военнослужащих и членов их семей. Неоднократно направляла все документы, которые просили в операторах банка. К сожалению, все документы были забракованы системой банка", — сообщила она.

Женщина предполагает, что банк просто не заинтересован переводить клиентов на льготное обслуживание.

"Создается впечатление, что банку все же выгодно начислять проценты по кредиту. К операторам банка претензий нет. Они вежливы и пробовали помочь", — добавила она.

Что говорят в ПриватБанке

Представитель ПриватБанка объяснил, почему именно предоставленные документы не проходят проверку и где отсутствует необходимая подпись.

Он привел список необходимых документов:

выписка из Госреестра актов гражданского состояния граждан о госрегистрации брака с указанием сведений о втором из супругов" (приложение 6). Свидетельство о браке не подходит, в выписке должно быть обязательно указано ФИО жены и ФИО мужа, дата выдачи выписки должна быть не более одного года до момента представления в банк; вместе с выпиской один из документов, подтверждающий срок прохождения военной службы по мобилизации (с датой/периодом призыва по мобилизации):

военный билет;

выписка из приказа;

справка по форме 5 или другой формы, где указывается период прохождения службы.

Жалоба. Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, ПриватБанк может заблокировать счета клиентов при выводе депозитов. Клиенты утверждают, что все обвинения банка безосновательны.

Также мы писали, что ПриватБанк объяснил, как клиентам отказаться от кредитного лимита. С такой просьбой обращаются сами украинцы, не желая иметь и намека на возможность оформления кредитов.