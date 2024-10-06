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Чоловік втратив близько 127 тис. грн з картки ПриватБанку — деталі справи

6 жовтня 2024 07:01
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
У чоловіка вкрали гроші з картки, а ПриватБанк вимагає сплатити борг — рішення суду
Застосунок Приват24. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Чоловік звернувся до ПриватБанку зі скаргою на шахраїв, які викрали з його картки 126 768 гривень. Натомість фінансова установа вимагає від нього сплатити борг за кредитним договором у розмірі 50 564 гривень.

Про це йдеться у рішенні Святошинського районного суду Києва.

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Деталі справи

ПриватБанк вимагає стягнути з чоловіка борг за кредитним договором у розмірі 50 564 гривень. За словами клієнта, ситуація виникла під час службового відрядження (Київ — Ізмаїл — Шепетівка), коли 31 серпня 2023 року між 17:30 та 19:00 було скоєно шахрайські дії щодо його банківської картки. Чоловік повідомив, що в цей період з його рахунку було здійснено транзакцію на суму 73 269 гривень, а також отримано кредит на оплату частинами у розмірі 53 499 гривень.

Він зазначив, що перед цими подіями шахраї заблокували його мобільний номер, що унеможливило доступ до "Приват-24". Після виявлення шахрайства чоловік зателефонував до служби підтримки ПриватБанку, щоб повідомити про проблему.

1 вересня 2023 року він особисто відвідав відділення банку, де написав заяву про шахрайство і заблокував свою картку. Того ж дня він звернувся до кіберполіції, а повернувшись додому, подав заяву до поліції. За її результатами було відкрито кримінальне провадження, витяг з якого чоловік надав менеджеру відділення ПриватБанку.

Враховуючи наведені обставини, чоловік стверджує, що не має заборгованості перед банком, і планує захищати свої інтереси у суді.

Рішення суду

Суд ухвалив рішення на користь АТ КБ "ПриватБанк", зобов'язавши чоловіка сплатити заборгованість за кредитним договором на суму 50 564 гривень.

У суді було встановлено, що банк довів, що відповідач своєю бездіяльністю сприяв незаконному використанню персональної інформації, що призвело до зняття коштів та збільшення кредитного ліміту. Суд не виявив вини банку в неналежному виконанні зобов'язань щодо обслуговування рахунку та надання банківських послуг. Взаємний зв'язок між діями банку і негативними наслідками для відповідача був відсутній, що стало підставою для висновку про те, що саме клієнт несе відповідальність за зазначені операції та виникнення заборгованості.

Суд наголосив, що АТ КБ "ПриватБанк" представило належні та допустимі докази, які безсумнівно підтверджують, що відповідач, як користувач кредитної картки, сприяв незаконному доступу до своєї інформації, що дало можливість шахраям здійснити фінансові операції з його рахунку 31 серпня 2023 року. Таким чином, позовні вимоги банку про стягнення заборгованості були задоволені.

Що ще варто знати

Нагадаємо, клієнт ПриватБанку подав до суду через блокування рахунків через продаж активів на криптовалютній біржі Binance. Відомо, на чиєму боці у таких випадках закон.

Також ми писали, що клієнтка державного ПриватБанку поскаржилась на самовільне списання 28 тис. гривень та повне блокування рахунків. Банк це зробив без жодного попередження про порушення, залишивши без засобів до існування.

ПриватБанк гроші банки шахрайство банківські рахунки судові рішення

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