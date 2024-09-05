ПриватБанк блокує гроші під час виведення депозитів — що треба знати

Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Держфінустанова "ПриватБанк" може заблокувати рахунки клієнтів під час виведення депозитів. Клієнти стверджують, що всі звинувачення банку безпідставні.

Про це йдеться на сайті "Мінфін", де можна залишати відгуки про роботу банків.

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Проблеми клієнтів з виведенням коштів з ПриватБанку

Як йдеться у скарзі, громадянин був клієнтом банку з 2000 року. Він мав налаштовані близько сотні автоплатежів зі щомісячним обігом більше 100 тис. грн, депозити, які зберігались, були до 1 млн грн. Одного дня банк розірвав відносини без попереджень.

"Прокидаюсь зранку і бачу повідомлення, що банк розірвав зі мною стосунки. Зайти в Приват24 не можу, ніяких запитів напередодні, ніяких звернень від банку. Дзвоню в техпідримку, ніхто нічого не знає, кажуть, вам прийде лист з причиною. Пишу в чат, там кажуть, що я місяць не надавав їм документи про походження коштів", — повідомив він.

На аргументи клієнта, що банк не запитував такі документи, оператор в чаті попросив навести докази у вигляді скриншота повідомлень в "Приват24", тоді як він скрізь заблокований і нема змоги зайти. Сказали, що потрібно було робити скриншоти до блокування.

Він зауважив, що у банку не виникло питань про походження коштів до того, як почав виводити депозити з банку.

"Я такого свинського ставлення ніколи не бачив! Ок, я ж не здаюсь. Зверніть увагу на мої депозити, які були розміщенні в банку, рік назад у банку не виникло питання про походження коштів тоді. А як закінчились і я їх почав виводити з банку, то у банку виникло таке питання раптом?" — написав він.

У листі надіслали п'ять причин блокування. Це сталося у зв'язку із:

встановленням неприйнятно високого рівня ризику;

ненаданням необхідних для здійснення належної перевірки документів чи відомостей;

неможливістю здійснення ідентифікації та/або верифікації, а також встановлення даних, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників;

подання недостовірної інформації;

подання інформації з метою введення в оману банк.

Чоловік стверджує, що в нього нічого не запитували і тому він нічого не подавав. Жодна з них не відповідає дійсності, можливо, окрім першої, "бо це ж велика таємниця, вас судять, але не можуть сказати за що, ви покарані, але то секрет, за що саме".

Коли відкрив рахунок в А-банку і кошти надійшли туди, банк теж відразу їх заблокував і попросили знову писати заяву на третій банк.

"Ага щоб там далі заблокували? Ви думаєте на цьому все закінчилось? Куди там! ПриватБанк став блокувати всі перерахування на мої рахунки в іншому банку, тепер я не можу надавати послуги клієнтам ПриватБанку, бо вони елементарно не можуть платити на мої рахунки ФОП в іншому банку. Тобто Приватбанк без ніякого рішення суду, без взагалі якось пояснення перешкоджає моїй законній підприємницькій діяльності на території України... Що це за свавілля банків? Що це за беззаконні діяння? Та що за порушення моїх прав?", — додав клієнт.

Реакція ПриватБанку

У банку зазначили, що дійсно обслуговування обмежене і є можливість переказу залишків до іншого банку. Надали свою стандартну відповідь та схему виведення грошей.

Для перерахування грошей необхідно:

надати реквізити рахунку, відкритого в іншій фінустанові на ім’я клієнта;

документи, де підтверджується повноваження розпоряджатись рахунками;

документи, де посвідчується особа;

документ, де засвідчується реєстрація у Держреєстрі фізосіб — платників податків та містить реєстраційний номер облікової картки платника податків України;

написати заяву про перерахунок коштів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, ПриватБанк переглянув тарифи для бізнес-клієнтів у разі підключення послуги "Оплата частинами". Знижено розцінки для підприємців і корпоративних клієнтів, які продають товари і послуги на виплат.

Також ми писали, що ПриватБанк пропонує клієнтам не тільки кешбек від держави за придбані українські товари, а й від самого банку. Як долучитися до програми, читайте у матеріалі.