ПриватБанк пояснив, як клієнтам відмовитись від кредитного ліміту

Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У державній фінустанові "ПриватБанк" пояснили, як клієнтам відмовитись від кредитного ліміту. З таким проханням звертаються самі українці, не бажаючи мати і натяку на можливість оформлення кредитів.

Про це йдеться на сторінці банку у Facebook.

Читайте також:

Небажання клієнтів ПриватБанку мати кредитний ліміт

Клієнтка банку поскаржилася на встановлення кредитного ліміту без її згоди. Жінка пенсійного віку звернулася до банку через соціальні мережі з таким питанням.

"Мені встановили кредитний ліміт без моєї згоди. Чи я можу від нього відмовитись?" — йдеться у зверненні.

Українка припустила необхідність переведення пенсії в інший банк, щоб уникнути кредитної лінії. Вона наголосила, що ніколи не брала кредитів і не припускає такої можливості.

"Я пенсіонерка з мінімальною пенсією. Чи обов'язково щоб не мати кредитної лінії переводити пенсію в інший банк? Я ніколи не брала кредитів і не хочу починати", — заявила клієнтка.

Пояснення банку, як відмовитись від кредитного ліміту

У відповіді представник ПриватБанку пояснив, що за умовами договору кредитна картка передбачає наявність кредитного ліміту.

"Кредитна картка передбачає наявність кредитного ліміту за умовами договору. Банк аналізує інформацію та може збільшувати або зменшувати кредитний ліміт на картці", — повідомив він.

Водночас, у банку запропонували альтернативне рішення для клієнтів, які вкрай не бажають мати навіть можливість кредитного ліміту.

"Якщо ви бажаєте мати саме дебетову картку, можна відкрити "Картку для виплат" — ця картка не передбачає наявність кредитного ліміту", — повідомили у фінустанові.

Джерело: сторінка ПриватБанку у Facebook

Що ще варто знати

Нагадаємо, ПриватБанк може заблокувати рахунки клієнтів під час виведення депозитів. Клієнти стверджують, що всі звинувачення банку безпідставні.

Також клієнти держфінустанови "ПриватБанк" розповіли, які можуть виникнути проблеми у разі звернення за операцією інкасо. Чоловіка змусили чекати на виконання послуги з початку року і ситуація досі не вирішилась.