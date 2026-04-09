Ціни на паски в супермаркетах: в яку суму обійдеться символ Великодня у 2026 році

Напередодні Великодня супермаркети традиційно пропонують широкий асортимент святкової випічки. На полицях з’являються десятки видів пасок різного розміру, складу та ціни. Покупцям пропонують як бюджетні варіанти, так і великі святкові паски з глазур’ю, цукатами та родзинками. Вартість такої випічки може суттєво відрізнятися залежно від ваги, бренду та торговельної мережі.

Новини.LIVE дослідили, скільки коштують паски у столичних супермаркетах.

Ціни на паски в супермаркетах Києва

Популярні торговельні мережі столиці пропонують покупцям сотні варіантів виликоднього символу — кекси, паски, крафіни, панетоне тощо. Ціни варіюються від 27 до майже 850 грн, як свідчать дані сервісу доставлення продуктів Zakaz.ua.

В супермаркетах Auchan найдешевша паска власного виробництва вагою 90 грамів, оздоблена білковою помадкою та цукровою посипкою, коштує 26,90 грн. Найдорожчий варіант — Кекс "Великдень" від "Київхліб" за 849,80 грн. Вага виробу у святковому пакуванні — 1 кг, оздоблення та начинка — ансамбль з сухофруктів (кураги, вишні, журавлини, родзинок) та різних видів горіхів (волоський горіх, мигдаль та кеш'ю).

В Novus звичайну паску вагою 100 грамів від бренду "Майстри смаку" можна купити за 36,99 грн. Від цього ж виробника й пропозиція за найвищою ціною — Панетоне з фісташковою начинкою та тістом катаїфі, вагою 650 грамів, який коштує 599 грн.

Читайте також:

В METRO паски розкуповують дуже швидко, тож дешеві пропозиції "упіймати" складно. У четвер, 9 квітня, найдоступніший варіант — кекс "Пасхальний" вагою 450 грамів з родзинками, глазур’ю та класичною різноколірною присипкою від "Київхліб" за 128,52 грн. Найдорожча паска — Кекс великодній "Спельта" з родзинками, 350 грамів — 387,72 грн.

Мережа "Сільпо" пропонує як паски власного виробництва, так і від інших брендів. Доступно понад два десятки варіантів — на будь-який смак та гаманець. Класичну паску "Сільпо", вагою 100 грамів можна купити за 39,99 грн. Найдорожчий — Кекс великодній "Панеттоне Делікато" від пекарні "Мілльвілль", 580 грамів, 469,00 грн.

В супермаркетах АТБ найдешевша класична паска, вагою 130 грамів, коштує 35,90 грн. Найдорожча пропозиція — Кекс "Паска сирна" від "Київхліб" — 255,90 грн за 550 грамів.

У скільки обійдеться великодній кошик українцям

Фахівці Інституту аграрної економіки підрахували, що у 2026 році традиційний набір продуктів для великоднього кошика для родини з чотирьох осіб обійдеться приблизно у 1 903,19 грн. Це на 14,4% більше, ніж минулого року, коли аналогічний набір коштував 1663,26 грн.

Найпомітніше за рік подорожчала домашня ковбаса. За пів кілограма цього продукту доведеться заплатити в середньому близько 287,50 грн, що на 35,3% перевищує торішню ціну.

Майже такими ж темпами зросла і вартість м’якого сиру — вона піднялася на 31,3%. Тож цьогоріч за 500 грамів цього молочного продукту покупцям доведеться віддати приблизно 157,50 грн.

До трійки продуктів, які найбільше додали в ціні, потрапили і яйця — один із ключових символів великоднього столу. У квітні 2026 року середня вартість десятка становить близько 87,58 грн, що на 19,3% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що відбувається з цінами на продукти в Україні. Найвідчутніше змінилася вартість базових товарів. Популярні овочі також не кожному по кишені.

Також Новини.LIVE досліджували, скільки коштують огірки в супермаркетах. Здебільшого в магазинах пропонують два основних сорти — гладкі та колючі. Ціни подекуди відрізняються на десятки гривень.

