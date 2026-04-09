Цены на паски в супермаркетах: в какую сумму обойдется символ Пасхи в 2026 году

Паски на полке в супермаркете.

Накануне Пасхи супермаркеты традиционно предлагают широкий ассортимент праздничной выпечки. На полках появляются десятки видов пасок разного размера, состава и цены. Покупателям предлагают как бюджетные варианты, так и большие праздничные паски с глазурью, цукатами и изюмом. Стоимость такой выпечки может существенно отличаться в зависимости от веса, бренда и торговой сети.

Новини.LIVE исследовали, сколько стоят паски в столичных супермаркетах.

Цены на паски в супермаркетах Киева

Популярные торговые сети столицы предлагают покупателям сотни вариантов пасхального символа — кексы, паски, крафины, панетоне и тому подобное. Цены варьируются от 27 до почти 850 грн, как свидетельствуют данные сервиса доставки продуктов Zakaz.ua.

В супермаркетах Auchan самая дешевая паска собственного производства весом 90 граммов, украшенная белковой помадкой и сахарной посыпкой, стоит 26,90 грн. Самый дорогой вариант — Кекс "Пасха" от "Киевхлеб" за 849,80 грн. Вес изделия в праздничной упаковке — 1 кг, отделка и начинка — ансамбль из сухофруктов (кураги, вишни, клюквы, изюма) и различных видов орехов (грецкий орех, миндаль и кешью).

Паска в Auchan. Фото: скриншот

В Novus обычную паску весом 100 граммов от бренда "Мастера вкуса" можно купить за 36,99 грн. От этого же производителя и предложение по самой высокой цене — Панетоне с фисташковой начинкой и тестом катаифи, весом 650 граммов, который стоит 599 грн.

Читайте также:

Паска в Novus. Фото: скриншот

В METRO паски раскупают очень быстро, поэтому дешевые предложения "поймать" сложно. В четверг, 9 апреля, самый доступный вариант — кекс "Пасхальный" весом 450 граммов с изюмом, глазурью и классической разноцветной присыпкой от "Киевхлеб" за 128,52 грн. Самая дорогая паска — Кекс пасхальный "Спельта" с изюмом, 350 граммов — 387,72 грн.

Паска в METRO. Фото: скриншот

Сеть "Сильпо" предлагает как паски собственного производства, так и от других брендов. Доступно более двух десятков вариантов — на любой вкус и кошелек. Классическую паску "Сильпо", весом 100 граммов можно купить за 39,99 грн. Самый дорогой — Кекс пасхальный "Панеттоне Деликато" от пекарни "Милльвилль", 580 граммов, 469,00 грн.

Паска в Сильпо. Фото: скриншот

В супермаркетах АТБ самая дешевая классическая паска, весом 130 граммов, стоит 35,90 грн. Самое дорогое предложение — Кекс "Паска сырная" от "Киевхлеб" — 255,90 грн за 550 граммов.

Паска в АТБ. Фото: скриншот

Во сколько обойдется пасхальная корзина украинцам

Специалисты Института аграрной экономики подсчитали, что в 2026 году традиционный набор продуктов для пасхальной корзины для семьи из четырех человек обойдется примерно в 1 903,19 грн. Это на 14,4% больше, чем в прошлом году, когда аналогичный набор стоил 1663,26 грн.

Заметнее всего за год подорожала домашняя колбаса. За полкилограмма этого продукта придется заплатить в среднем около 287,50 грн, что на 35,3% превышает прошлогоднюю цену.

Почти такими же темпами выросла и стоимость мягкого сыра — она поднялась на 31,3%. Поэтому в этом году за 500 граммов этого молочного продукта покупателям придется отдать примерно 157,50 грн.

В тройку продуктов, которые больше всего прибавили в цене, попали и яйца — один из ключевых символов пасхального стола. В апреле 2026 года средняя стоимость десятка составляет около 87,58 грн, что на 19,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась