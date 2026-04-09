Цены на паски в супермаркетах: в какую сумму обойдется символ Пасхи в 2026 году

Символ Пасхи на любой кошелек: цены на паски в супермаркетах
Накануне Пасхи супермаркеты традиционно предлагают широкий ассортимент праздничной выпечки. На полках появляются десятки видов пасок разного размера, состава и цены. Покупателям предлагают как бюджетные варианты, так и большие праздничные паски с глазурью, цукатами и изюмом. Стоимость такой выпечки может существенно отличаться в зависимости от веса, бренда и торговой сети.
Новини.LIVE исследовали, сколько стоят паски в столичных супермаркетах.
Цены на паски в супермаркетах Киева
Популярные торговые сети столицы предлагают покупателям сотни вариантов пасхального символа — кексы, паски, крафины, панетоне и тому подобное. Цены варьируются от 27 до почти 850 грн, как свидетельствуют данные сервиса доставки продуктов Zakaz.ua.
В супермаркетах Auchan самая дешевая паска собственного производства весом 90 граммов, украшенная белковой помадкой и сахарной посыпкой, стоит 26,90 грн. Самый дорогой вариант — Кекс "Пасха" от "Киевхлеб" за 849,80 грн. Вес изделия в праздничной упаковке — 1 кг, отделка и начинка — ансамбль из сухофруктов (кураги, вишни, клюквы, изюма) и различных видов орехов (грецкий орех, миндаль и кешью).
В Novus обычную паску весом 100 граммов от бренда "Мастера вкуса" можно купить за 36,99 грн. От этого же производителя и предложение по самой высокой цене — Панетоне с фисташковой начинкой и тестом катаифи, весом 650 граммов, который стоит 599 грн.
В METRO паски раскупают очень быстро, поэтому дешевые предложения "поймать" сложно. В четверг, 9 апреля, самый доступный вариант — кекс "Пасхальный" весом 450 граммов с изюмом, глазурью и классической разноцветной присыпкой от "Киевхлеб" за 128,52 грн. Самая дорогая паска — Кекс пасхальный "Спельта" с изюмом, 350 граммов — 387,72 грн.
Сеть "Сильпо" предлагает как паски собственного производства, так и от других брендов. Доступно более двух десятков вариантов — на любой вкус и кошелек. Классическую паску "Сильпо", весом 100 граммов можно купить за 39,99 грн. Самый дорогой — Кекс пасхальный "Панеттоне Деликато" от пекарни "Милльвилль", 580 граммов, 469,00 грн.
В супермаркетах АТБ самая дешевая классическая паска, весом 130 граммов, стоит 35,90 грн. Самое дорогое предложение — Кекс "Паска сырная" от "Киевхлеб" — 255,90 грн за 550 граммов.
Во сколько обойдется пасхальная корзина украинцам
Специалисты Института аграрной экономики подсчитали, что в 2026 году традиционный набор продуктов для пасхальной корзины для семьи из четырех человек обойдется примерно в 1 903,19 грн. Это на 14,4% больше, чем в прошлом году, когда аналогичный набор стоил 1663,26 грн.
Заметнее всего за год подорожала домашняя колбаса. За полкилограмма этого продукта придется заплатить в среднем около 287,50 грн, что на 35,3% превышает прошлогоднюю цену.
Почти такими же темпами выросла и стоимость мягкого сыра — она поднялась на 31,3%. Поэтому в этом году за 500 граммов этого молочного продукта покупателям придется отдать примерно 157,50 грн.
В тройку продуктов, которые больше всего прибавили в цене, попали и яйца — один из ключевых символов пасхального стола. В апреле 2026 года средняя стоимость десятка составляет около 87,58 грн, что на 19,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
