Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Символ Пасхи на любой кошелек: цены на паски в супермаркетах

Символ Пасхи на любой кошелек: цены на паски в супермаркетах

Ua ru
Дата публикации 9 апреля 2026 15:49
Цены на паски в супермаркетах: в какую сумму обойдется символ Пасхи в 2026 году
Паски на полке в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Накануне Пасхи супермаркеты традиционно предлагают широкий ассортимент праздничной выпечки. На полках появляются десятки видов пасок разного размера, состава и цены. Покупателям предлагают как бюджетные варианты, так и большие праздничные паски с глазурью, цукатами и изюмом. Стоимость такой выпечки может существенно отличаться в зависимости от веса, бренда и торговой сети.

Новини.LIVE исследовали, сколько стоят паски в столичных супермаркетах.

Цены на паски в супермаркетах Киева

Популярные торговые сети столицы предлагают покупателям сотни вариантов пасхального символа — кексы, паски, крафины, панетоне и тому подобное. Цены варьируются от 27 до почти 850 грн, как свидетельствуют данные сервиса доставки продуктов Zakaz.ua.

В супермаркетах Auchan самая дешевая паска собственного производства весом 90 граммов, украшенная белковой помадкой и сахарной посыпкой, стоит 26,90 грн. Самый дорогой вариант — Кекс "Пасха" от "Киевхлеб" за 849,80 грн. Вес изделия в праздничной упаковке — 1 кг, отделка и начинка — ансамбль из сухофруктов (кураги, вишни, клюквы, изюма) и различных видов орехов (грецкий орех, миндаль и кешью).

Ашан
Паска в Auchan. Фото: скриншот

В Novus обычную паску весом 100 граммов от бренда "Мастера вкуса" можно купить за 36,99 грн. От этого же производителя и предложение по самой высокой цене — Панетоне с фисташковой начинкой и тестом катаифи, весом 650 граммов, который стоит 599 грн.

Читайте также:
Найдорожча паска в Novus
Паска в Novus. Фото: скриншот

В METRO паски раскупают очень быстро, поэтому дешевые предложения "поймать" сложно. В четверг, 9 апреля, самый доступный вариант — кекс "Пасхальный" весом 450 граммов с изюмом, глазурью и классической разноцветной присыпкой от "Киевхлеб" за 128,52 грн. Самая дорогая паска — Кекс пасхальный "Спельта" с изюмом, 350 граммов — 387,72 грн.

Метро
Паска в METRO. Фото: скриншот

Сеть "Сильпо" предлагает как паски собственного производства, так и от других брендов. Доступно более двух десятков вариантов — на любой вкус и кошелек. Классическую паску "Сильпо", весом 100 граммов можно купить за 39,99 грн. Самый дорогой — Кекс пасхальный "Панеттоне Деликато" от пекарни "Милльвилль", 580 граммов, 469,00 грн.

Сільпо
Паска в Сильпо. Фото: скриншот

В супермаркетах АТБ самая дешевая классическая паска, весом 130 граммов, стоит 35,90 грн. Самое дорогое предложение — Кекс "Паска сырная" от "Киевхлеб" — 255,90 грн за 550 граммов.

АТБ
Паска в АТБ. Фото: скриншот

 

Во сколько обойдется пасхальная корзина украинцам

Специалисты Института аграрной экономики подсчитали, что в 2026 году традиционный набор продуктов для пасхальной корзины для семьи из четырех человек обойдется примерно в 1 903,19 грн. Это на 14,4% больше, чем в прошлом году, когда аналогичный набор стоил 1663,26 грн.

Заметнее всего за год подорожала домашняя колбаса. За полкилограмма этого продукта придется заплатить в среднем около 287,50 грн, что на 35,3% превышает прошлогоднюю цену.

Почти такими же темпами выросла и стоимость мягкого сыра — она поднялась на 31,3%. Поэтому в этом году за 500 граммов этого молочного продукта покупателям придется отдать примерно 157,50 грн.

В тройку продуктов, которые больше всего прибавили в цене, попали и яйца — один из ключевых символов пасхального стола. В апреле 2026 года средняя стоимость десятка составляет около 87,58 грн, что на 19,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что происходит с ценами на продукты в Украине. Ощутимее всего изменилась стоимость базовых товаров. Популярные овощи также не каждому по карману.

Также Новини.LIVE исследовали, сколько стоят огурцы в супермаркетах. В основном в магазинах предлагают два основных сорта — гладкие и колючие. Цены местами отличаются на десятки гривен.

кулич цены на продукты Пасха 2026
Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Автор:
Виктория Илюхина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации