Совместные расходы в паре: как правильно делить деньги между партнерами

Деньги в кошельке. Фото: УНИАН

Семейный бюджет часто складывается не только из крупных расходов на жилье или продукты, но и из десятков мелких трат в течение месяца. Чтобы деньги не становились причиной споров, партнеры могут заранее договориться, какие расходы они оплачивают совместно, а какие каждый берет на себя. Особенно это важно для пар с разными доходами.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на материал MC.Today

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Три корзины семейных денег

Один из вариантов организации семейного бюджета — разделить все деньги на три категории: общие расходы, общие финансовые цели и личные средства каждого из партнеров.

К совместным расходам относятся платежи, без которых семья не может нормально функционировать. Это аренда или ипотека, коммунальные услуги, продукты, товары повседневного спроса, интернет, совместный транспорт, расходы на детей, домашних животных, страхование и другие регулярные платежи.

Отдельно можно откладывать деньги на общее будущее. Это финансовая подушка, ремонт, отпуск, крупная бытовая техника, автомобиль, образование детей или другие дорогие покупки.

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Третья категория — личные расходы. К ней могут относиться одежда, косметика, хобби, спорт, книги, подарки друзьям, личные подписки, кофе или другие небольшие покупки, которые нужны только одному из партнеров.

Какие существуют модели семейного бюджета

Не все пары должны складывать деньги на один общий счет. MC Today выделяет четыре базовые модели управления семейными финансами.

Полностью совместный бюджет. Все доходы партнеров объединяются, а из них оплачиваются все расходы. Такой вариант предполагает высокий уровень доверия и одинаковое понимание того, на что можно тратить деньги.

Пропорциональная модель. Каждый партнер вносит в общий бюджет часть средств в соответствии со своим доходом. Например, если один получает 70 тыс. грн, а другой — 30 тыс. грн, общие расходы можно распределить в соотношении 70/30.

Гибридная модель. Партнеры создают совместный фонд для обязательных платежей и финансовых целей, а после внесения средств каждый оставляет себе определенную сумму на личные расходы.

Отдельные бюджеты с совместным учетом. У каждого остаются собственные счета и деньги, но партнеры вместе контролируют совместные платежи и накопления.

Таким образом, совместный бюджет не обязательно означает, что все деньги семьи должны лежать на одном счете.

Почему 50/50 не всегда означает равную нагрузку

Разделение расходов пополам кажется самым простым вариантом, но при разных доходах оно может создавать разную финансовую нагрузку.

Например, один партнер получает 70 000 грн в месяц, а второй — 30 000 грн. Вместе они зарабатывают 100 000 грн.

Допустим, совместные расходы составляют 40 000 грн.

Если делить их поровну, каждый заплатит по 20 000 грн.

Для человека с зарплатой 70 000 грн это составляет примерно 28,6% дохода.

Для партнера с зарплатой 30 000 грн — уже 66,7% дохода.

То есть сумма взноса одинакова, но после оплаты совместных счетов у первого партнера останется 50 000 грн, а у второго — всего 10 000 грн.

При пропорциональном распределении взнос составит 70% и 30% от общих расходов. Тогда первый партнер заплатит 28 000 грн, а второй — 12 000 грн.

После этого у обоих останется по 60% собственного дохода: 42 000 грн у первого и 18 000 грн у второго.

Такой подход может быть особенно актуален, если один из партнеров временно зарабатывает меньше из-за ухода за ребенком, учебы, потери работы или других обстоятельств.

Какие деньги лучше оставлять личными

Даже в совместном бюджете партнерам стоит иметь средства, которыми каждый может распоряжаться самостоятельно.

Это могут быть расходы на одежду, уход за собой, хобби, встречи с друзьями, книги, личные подписки, подарки или небольшие покупки для себя.

Например, пара может договориться, что после всех обязательных платежей каждому ежемесячно остается по 3 000 грн личных денег.

За год это 36 000 грн на каждого, которыми можно распоряжаться без необходимости объяснять каждую покупку.

В то же время для крупных расходов можно установить общий порог. Например, покупки до 1 000 грн каждый оплачивает самостоятельно, расходы от 1 000 до 5 000 грн партнеры согласовывают между собой, а покупки свыше 5 000 грн обсуждают заранее.

Это лишь пример — конкретные суммы семья может установить в соответствии со своим доходом.

Крупные покупки и кредиты лучше обсуждать заранее

Отдельные правила стоит установить для финансовых решений, которые могут повлиять на бюджет обоих партнеров.

Речь идет о кредитах, рассрочках, крупных покупках, займах друзьям или родственникам, значительных переводах и других обязательствах.

Например, если один из партнеров самостоятельно оформит рассрочку на 80 000 грн, ежемесячный платеж может стать частью семейных расходов, даже если второй человек не участвовал в покупке.

Поэтому такие решения лучше согласовывать до того, как деньги уже будут потрачены.

Сколько можно оставить в семейном бюджете

Чтобы понять, какую модель выбрать, сначала стоит подсчитать три суммы: общий доход, обязательные расходы и деньги на общие цели.

Например, семья получает в сумме 50 000 грн в месяц.

На жилье, коммунальные услуги, продукты, транспорт и другие совместные нужды уходит 20 000 грн.

Если доходы партнеров составляют 30 000 и 20 000 грн, их доля в семейном доходе — 60% и 40%.

При пропорциональном распределении первый партнер вложит 12 000 грн, а второй — 8 000 грн.

После этого у первого останется 18 000 грн, а у второго — 12 000 грн.

Если еще 5 000 грн ежемесячно откладывать на общую финансовую цель, на личные расходы и другие нужды останется 25 000 грн.

Такой расчет позволяет увидеть не только сумму совместных расходов, но и то, сколько денег фактически остается каждому после их оплаты.

Как контролировать семейный бюджет

Проверять каждую покупку партнера необязательно. Зато раз в месяц можно вместе просматривать основные финансовые показатели.

Стоит подсчитать, сколько денег семья получила, сколько потратила, какие платежи ожидаются в следующем месяце и какую сумму удалось отложить.

Отдельно можно проверять регулярные расходы. Например, четыре подписки по 300 грн обходятся семье в 1 200 грн в месяц, или 14 400 грн в год. Если две из них больше не нужны, отказ от них даст 600 грн экономии ежемесячно, или 7 200 грн в год.

Поэтому семейный бюджет — это не только способ распределить расходы между партнерами, но и возможность увидеть расходы, которые постепенно уносят деньги.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, стоит ли украинцам ожидать индексации зарплат в октябре и как может измениться сумма выплат. Размер дохода напрямую влияет на возможности семейного бюджета и сумму, которую партнеры могут направлять на совместные расходы. Поэтому при планировании бюджета важно учитывать не только текущие расходы, но и возможные изменения доходов.

Также Новини.LIVE писали, сколько украинцы тратят на кофе, перекусы и питание вне дома. Даже ежедневные покупки на относительно небольшие суммы в месяц могут превратиться в тысячи гривен расходов. Если партнеры хотят контролировать семейный бюджет, такие регулярные расходы также стоит учитывать при его планировании.