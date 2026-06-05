Катастрофи не буде: що чекає російську економіку найближчим часом

Санкції, російські рублі. Фото: Reuters, Magnific. Колаж: Новини.LIVE.

Всупереч очікуванням деяких експертів і суспільства, російській економіці зараз не загрожує катастрофа. Ті санкції та паливна криза, від яких сьогодні потерпає РФ, не призведуть до її швидкого краху.

Таку думку в ефірі Новини.LIVE висловив фінансовий аналітик Олексій Кущ.

На переконання експерта, твердження про те, що економіка агресора нібито вже "на ладан дихає" та може прийти в занепад у найближчі два-три місяці, не відповідають дійсності.

"Я думаю, що це абсолютно перебільшені очікування. Вони емоційні, ірраціональні, а не аналітичні", — наголосив Кущ.

Дефіцити під час війни — нормальне явище. У країнах, які ведуть затяжні війни, виникають економічні труднощі — і це історична закономірність.

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Як приклад він навів Велику Британію, де після Другої світової війни ще роками діяли талони на пальне та продукти.

"Вони були введені в 1940 році і проіснували до 1950 року — тобто ще п’ять років після війни. Талони на продукти скасували повністю лише у 1954-му. Навіть цукор можна було купувати за талонами, а солодощі розподілялися через різні соціальні механізми" — пояснив експерт.

Росія зараз відчуває наслідки війни, яку сама розв'язала — з дефіцитами та обмеженнями. Водночас це не означає швидкого обвалу економіки.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Україні з'явилась можливість зафіксувати втрату роботи через війну в новій категорії в застосунку "Дія". Йдеться про бета-тестування сервісу, який дозволяє задокументувати втрату доходу після 24 лютого 2022 року. Отримана інформація буде частиною державної бази, яка може використовуватися для майбутніх репарацій або компенсацій від РФ.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Україна розширює можливості для фіксації збитків, завданих російською агресією, через міжнародний Реєстр збитків у застосунку "Дія". До вже наявних категорій додають ще 14 нових напрямів, за якими громадяни, бізнес і держава зможуть подавати заяви. Зокрема, йдеться про втрату доступу до освіти та медицини, а також інші економічні втрати й порушення прав людини.