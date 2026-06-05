Катастрофы не будет: что ждет российскую экономику в ближайшее время

Санкции, российские рубли. Фото: Reuters, Magnific. Коллаж: Новини.LIVE.

Вопреки ожиданиям некоторых экспертов и общества, российской экономике сейчас не грозит катастрофа. Те санкции и топливный кризис, от которых сегодня страдает РФ, не приведут к ее быстрому краху.

Такое мнение в эфире Новини.LIVE высказал финансовый аналитик Алексей Кущ.

По убеждению эксперта, утверждения о том, что экономика агрессора якобы уже "на ладан дышит" и может прийти в упадок в ближайшие два-три месяца, не соответствуют действительности.

"Я думаю, что это абсолютно преувеличенные ожидания. Они эмоциональные, иррациональные, а не аналитические", — подчеркнул Кущ.

Дефициты во время войны — нормальное явление. В странах, которые ведут затяжные войны, возникают экономические трудности — и это историческая закономерность.

Читайте также:

В качестве примера он привел Великобританию, где после Второй мировой войны еще годами действовали талоны на топливо и продукты.

"Они были введены в 1940 году и просуществовали до 1950 года — то есть еще пять лет после войны. Талоны на продукты отменили полностью только в 1954-м. Даже сахар можно было покупать по талонам, а сладости распределялись через различные социальные механизмы", - пояснил эксперт.

Россия сейчас ощущает последствия войны, которую сама развязала — с дефицитами и ограничениями. В то же время это не означает быстрого обвала экономики.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что в Украине появилась возможность зафиксировать потерю работы из-за войны в новой категории в приложении "Дія". Речь идет о бета-тестировании сервиса, который позволяет задокументировать потерю дохода после 24 февраля 2022 года. Полученная информация будет частью государственной базы, которая может использоваться для будущих репараций или компенсаций от РФ.

Также Новини.LIVE сообщали, что Украина расширяет возможности для фиксации убытков, причиненных российской агрессией, через международный Реестр убытков в приложении "Дія". К уже имеющимся категориям добавляют еще 14 новых направлений, по которым граждане, бизнес и государство смогут подавать заявления. В частности, речь идет о потере доступа к образованию и медицине, а также других экономических потерях и нарушениях прав человека.