Банківська система України під час війни: у НБУ пояснили, як вдалося уникнути колапсу

"Невизначеність стала нормою": як працюють банки під час війни
Війна змусила українську банківську систему працювати в умовах, з якими більшість країн світу ще ніколи не стикалися. Попри ракетні обстріли та блекаути, банки в Україні продовжують працювати без збоїв.
Про це в коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець розповів голова Національного банку України Андрій Пишний під час міжнародного форуму "Архітектура безпеки".
"Суперстійкість" в умовах війни
За словами очільника НБУ, сьогодні формується нова реальність, у якій невизначеність і турбулентність вже стали нормою.
"Треба забезпечити безперебійну роботу банків за будь-яких умов. У критичних ситуаціях ви не підіймаєтеся до рівня своїх очікувань — ви падаєте до рівня своєї підготовки", — зазначив він.
Як банки пережили блекаути
Завдяки інвестиціям у резервні системи живлення й інфраструктуру, яка не залежить від перебоїв в енергетиці, банківська система не зупинилася ні на день. Українці мають можливість користуватися картками, знімати готівку та здійснювати платежі навіть тоді, коли немає світла.
Більше того, сьогодні наш досвід вивчають центральні банки держав-партнерів. Зокрема, Бельгії, Франції, Нідерландів, Нової Зеландії, Індонезії, Південної Кореї, Іспанії та країн Балтії.
"Раніше ми отримували технічну допомогу, а зараз уже надаємо її", — підсумував Пишний.
Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Україні хочуть змінити підхід до фінмоніторингу політично значущих осіб. Йдеться про те, щоб банки не перевіряли автоматично кожну операцію таких клієнтів, якщо немає ознак ризику. Водночас базові перевірки походження коштів і великих рахунків залишаться обов’язковими.
Також, як повідомляли Новини.LIVE, українцям потрібно якнайшвидше витратити кошти "Національного кешбеку". Встигнути треба до 30 червня 2026 року. Інакше гроші повернуться до державного бюджету. Перевірити баланс і витрати можна у застосунку "Дія".