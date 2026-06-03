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Головна Фінанси "Невизначеність стала нормою": як працюють банки під час війни

"Невизначеність стала нормою": як працюють банки під час війни

Ua ru
Дата публікації: 3 червня 2026 13:28
Банківська система України під час війни: у НБУ пояснили, як вдалося уникнути колапсу
Людина біля банкомату, Національний банк України. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Війна змусила українську банківську систему працювати в умовах, з якими більшість країн світу ще ніколи не стикалися. Попри ракетні обстріли та блекаути, банки в Україні продовжують працювати без збоїв.

Про це в коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець розповів голова Національного банку України Андрій Пишний під час міжнародного форуму "Архітектура безпеки".

"Суперстійкість" в умовах війни

За словами очільника НБУ, сьогодні формується нова реальність, у якій невизначеність і турбулентність вже стали нормою.

"Треба забезпечити безперебійну роботу банків за будь-яких умов. У критичних ситуаціях ви не підіймаєтеся до рівня своїх очікувань — ви падаєте до рівня своєї підготовки", — зазначив він.

Як банки пережили блекаути

Завдяки інвестиціям у резервні системи живлення й інфраструктуру, яка не залежить від перебоїв в енергетиці, банківська система не зупинилася ні на день. Українці мають можливість користуватися картками, знімати готівку та здійснювати платежі навіть тоді, коли немає світла.

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Більше того, сьогодні наш досвід вивчають центральні банки держав-партнерів. Зокрема, Бельгії, Франції, Нідерландів, Нової Зеландії, Індонезії, Південної Кореї, Іспанії та країн Балтії.

"Раніше ми отримували технічну допомогу, а зараз уже надаємо її", — підсумував Пишний.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Україні хочуть змінити підхід до фінмоніторингу політично значущих осіб. Йдеться про те, щоб банки не перевіряли автоматично кожну операцію таких клієнтів, якщо немає ознак ризику. Водночас базові перевірки походження коштів і великих рахунків залишаться обов’язковими.

Також, як повідомляли Новини.LIVE, українцям потрібно якнайшвидше витратити кошти "Національного кешбеку". Встигнути треба до 30 червня 2026 року. Інакше гроші повернуться до державного бюджету. Перевірити баланс і витрати можна у застосунку "Дія".

НБУ банки Форум Архітектура безпеки
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
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