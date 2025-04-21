Виплати від Швейцарії — у трьох регіонах українцям доступні виплати до 5 тис. доларів

Швейцарія виплатить українцям до 5 тис. доларів — подробиці
Жителі трьох українських регіонів можуть до 30 квітня 2025 року подати заявки для участі у проєкті з надання грантів за фінансової підтримки Швейцарії. Виплати передбачені для представників бізнесу.
Про це повідомляє пресслужба чеської гуманітарної організації "Людина в біді" у соцмережі Facebook.
Умови надання допомоги від Швейцарії
Як зазначають організатори, в рамках проєкту "Віднова" громадяни, які прагнуть навчатися чи розвивати наявний бізнес під час війни, зможуть отримати гранти.
"Чеська гуманітарна організація "Людина в біді" за підтримки Швейцарії через Швейцарську агенцію розвитку та співробітництва нагадує про можливість взяти участь у конкурсі мікрогрантів", — йдеться у повідомленні.
Реалізують програму в трьох областях:
- у Дніпропетровській;
- у Харківській;
- у Миколаївській.
Передбачена допомога на розвиток підприємництва у розмірі від 2 тис. до 5 тис. доларів:
- до 2 тис. доларів — для осіб з обмеженими фінансами на навчання та перекваліфікацію;
- до 4 тис. доларів — для громадян з обмеженими ресурсами на створення бізнесу у громадах;
- до 5 тис. доларів — для мікро-/малих підприємств за умови надання роботи вразливим категоріям громадян.
Очікується, що навчання за програмою "Віднова" триватиме шість місяців.
Як подати заявку на грантовий конкурс
Всі, хто хоче взяти участь у грантовому конкурсі, мають подати заявки до 30 квітня 2025 року включно. Для цього треба заповнити онлайн-форму реєстрації.
Пріоритет нададуть таким категоріям громадян:
- особам, які мають інвалідність;
- внутрішнім переселенцям;
- самотнім матерям, батькам, опікунам;
- особам передпенсійного віку;
- етнічним меншинам;
- учасникам бойових дій (УБД).
Нагадаємо, українським жінкам виплатять по 1 тис. доларів у Київській області. Кошти нададуть тим, хто має бізнес в агросфері, на розвиток під час війни від World Vision.
Також ми писали про конкурс від дитячого фонду ООН "ЮНІСЕФ". В його рамках можна отримати фінансову допомогу на втілення своїх проєктів у життя.
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