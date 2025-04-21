Виплати від Швейцарії — у трьох регіонах українцям доступні виплати до 5 тис. доларів

Американська валюта у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Жителі трьох українських регіонів можуть до 30 квітня 2025 року подати заявки для участі у проєкті з надання грантів за фінансової підтримки Швейцарії. Виплати передбачені для представників бізнесу.

Про це повідомляє пресслужба чеської гуманітарної організації "Людина в біді" у соцмережі Facebook.

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Умови надання допомоги від Швейцарії

Як зазначають організатори, в рамках проєкту "Віднова" громадяни, які прагнуть навчатися чи розвивати наявний бізнес під час війни, зможуть отримати гранти.

"Чеська гуманітарна організація "Людина в біді" за підтримки Швейцарії через Швейцарську агенцію розвитку та співробітництва нагадує про можливість взяти участь у конкурсі мікрогрантів", — йдеться у повідомленні.

Реалізують програму в трьох областях:

у Дніпропетровській;

у Харківській;

у Миколаївській.

Передбачена допомога на розвиток підприємництва у розмірі від 2 тис. до 5 тис. доларів:

до 2 тис. доларів — для осіб з обмеженими фінансами на навчання та перекваліфікацію;

до 4 тис. доларів — для громадян з обмеженими ресурсами на створення бізнесу у громадах;

до 5 тис. доларів — для мікро-/малих підприємств за умови надання роботи вразливим категоріям громадян.

Очікується, що навчання за програмою "Віднова" триватиме шість місяців.

Як подати заявку на грантовий конкурс

Всі, хто хоче взяти участь у грантовому конкурсі, мають подати заявки до 30 квітня 2025 року включно. Для цього треба заповнити онлайн-форму реєстрації.

Пріоритет нададуть таким категоріям громадян:

особам, які мають інвалідність;

внутрішнім переселенцям;

самотнім матерям, батькам, опікунам;

особам передпенсійного віку;

етнічним меншинам;

учасникам бойових дій (УБД).

Оголошення. Джерело: організація "Людина в біді"

Нагадаємо, українським жінкам виплатять по 1 тис. доларів у Київській області. Кошти нададуть тим, хто має бізнес в агросфері, на розвиток під час війни від World Vision.

Також ми писали про конкурс від дитячого фонду ООН "ЮНІСЕФ". В його рамках можна отримати фінансову допомогу на втілення своїх проєктів у життя.