Выплаты от Швейцарии — в трех регионах украинцам доступны выплаты до 5 тыс. долларов

Швейцария выплатит украинцам до 5 тыс. долларов — подробности
Жители трех украинских регионов могут до 30 апреля 2025 года подать заявки для участия в проекте по предоставлению грантов при финансовой поддержке Швейцарии. Выплаты предусмотрены для представителей бизнеса.
Об этом сообщает пресс-служба чешской гуманитарной организации "Человек в беде" в соцсети Facebook.
Условия предоставления помощи от Швейцарии
Как отмечают организаторы, в рамках проекта "Віднова" граждане, которые стремятся учиться или развивать имеющийся бизнес во время войны, смогут получить гранты.
"Чешская гуманитарная организация "Человек в беде" при поддержке Швейцарии через Швейцарское агентство развития и сотрудничества напоминает о возможности принять участие в конкурсе микрогрантов", — говорится в сообщении.
Реализуют программу в трех областях:
- в Днепропетровской;
- в Харьковской;
- в Николаевской.
Предусмотрена помощь на развитие предпринимательства в размере от 2 тыс. до 5 тыс. долларов:
- до 2 тыс. долларов — для лиц с ограниченными финансами на обучение и переквалификацию;
- до 4 тыс. долларов — для граждан с ограниченными ресурсами на создание бизнеса в громадах;
- до 5 тыс. долларов — для микро-/малых предприятий при условии предоставления работы уязвимым категориям граждан.
Ожидается, что обучение по программе "Відновлення" продлится шесть месяцев.
Как подать заявку на грантовый конкурс
Все, кто хочет принять участие в грантовом конкурсе, должны подать заявки до 30 апреля 2025 года включительно. Для этого надо заполнить онлайн-форму регистрации.
Приоритет предоставят таким категориям граждан:
- лицам, имеющим инвалидность;
- внутренним переселенцам;
- одиноким матерям, отцам, опекунам;
- лицам предпенсионного возраста;
- этническим меньшинствам;
- участникам боевых действий (УБД).
Напомним, украинским женщинам выплатят по 1 тыс. долларов в Киевской области. Средства предоставят тем, кто имеет бизнес в агросфере, на развитие во время войны от World Vision.
Также мы писали о конкурсе от детского фонда ООН "ЮНИСЕФ". В его рамках можно получить финансовую помощь на воплощение своих проектов в жизнь.
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