Выплаты от Швейцарии — в трех регионах украинцам доступны выплаты до 5 тыс. долларов

Американская валюта в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Жители трех украинских регионов могут до 30 апреля 2025 года подать заявки для участия в проекте по предоставлению грантов при финансовой поддержке Швейцарии. Выплаты предусмотрены для представителей бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба чешской гуманитарной организации "Человек в беде" в соцсети Facebook.

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Условия предоставления помощи от Швейцарии

Как отмечают организаторы, в рамках проекта "Віднова" граждане, которые стремятся учиться или развивать имеющийся бизнес во время войны, смогут получить гранты.

"Чешская гуманитарная организация "Человек в беде" при поддержке Швейцарии через Швейцарское агентство развития и сотрудничества напоминает о возможности принять участие в конкурсе микрогрантов", — говорится в сообщении.

Реализуют программу в трех областях:

в Днепропетровской;

в Харьковской;

в Николаевской.

Предусмотрена помощь на развитие предпринимательства в размере от 2 тыс. до 5 тыс. долларов:

до 2 тыс. долларов — для лиц с ограниченными финансами на обучение и переквалификацию;

до 4 тыс. долларов — для граждан с ограниченными ресурсами на создание бизнеса в громадах;

до 5 тыс. долларов — для микро-/малых предприятий при условии предоставления работы уязвимым категориям граждан.

Ожидается, что обучение по программе "Відновлення" продлится шесть месяцев.

Как подать заявку на грантовый конкурс

Все, кто хочет принять участие в грантовом конкурсе, должны подать заявки до 30 апреля 2025 года включительно. Для этого надо заполнить онлайн-форму регистрации.

Приоритет предоставят таким категориям граждан:

лицам, имеющим инвалидность;

внутренним переселенцам;

одиноким матерям, отцам, опекунам;

лицам предпенсионного возраста;

этническим меньшинствам;

участникам боевых действий (УБД).

Объявление. Источник: организация "Человек в беде"

Напомним, украинским женщинам выплатят по 1 тыс. долларов в Киевской области. Средства предоставят тем, кто имеет бизнес в агросфере, на развитие во время войны от World Vision.

Также мы писали о конкурсе от детского фонда ООН "ЮНИСЕФ". В его рамках можно получить финансовую помощь на воплощение своих проектов в жизнь.