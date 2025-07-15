Выплаты от Швейцарии — кому предоставят до 132,5 тыс. грн помощи

Швейцария выплатит украинцам до 132,5 тыс. грн помощи — детали
Украинцы в двух регионах могут присоединиться к грантовой программе, в рамках которой можно получить максимально 132,5 тыс. грн. Проект реализуют при финансовой поддержке Швейцарии.
Об этом сообщает пресс-служба некоммерческой организации "Helvetas Ukraine".
Что предусматривает программа выплат от Helvetas Ukraine
Helvetas является швейцарской организацией по внедрению инициатив устойчивого развития во всем мире. Ее работа направлена на поддержку программ обеспечения средств к существованию, экономического восстановления и развития устойчивости. В частности, в июле она реализует грантовую программу по поддержке бизнеса на территории Харьковской или Днепропетровской областей.
"Целью конкурса является поддержка экономического восстановления людей, пострадавших от войны", — говорится в сообщении.
Гранты до 132,5 тыс. грн разрешается направить на следующие цели:
- приобретение необходимого оборудования;
- закупку расходных материалов (до 20% бюджета);
- оплату сервисов по настройке оборудования или запуску бизнеса.
В приоритете будут заявители, которые:
- имеют или имели статус внутренне перемещенных лиц и вернулись на адрес постоянного проживания;
- являются ветеранами;
- людьми с инвалидностью;
- членами семьи погибших военных;
- самостоятельно воспитывают ребенка/имеют многодетную семью.
Организаторы будут учитывать направление деятельности. Предпочтение отдадут бизнесам в секторах:
- малого фермерства;
- строительства и ремонта;
- автосервиса;
- розничной торговли;
- услуг красоты;
- HoReCa;
- швейного дела;
- крафтового бизнеса.
Как подать заявку на участие в программе помощи
Граждане, желающие зарегистрироваться в программе по поддержке бизнеса, должны подать заявки до 19 июля 2025 года (включительно), заполнив специальную анкету.
"Программа экономической устойчивости (ERP) реализуется при поддержке Швейцарии через Swiss Development & Cooperation и внедряется ERP консорциумом, в который входят Mercy Corps, Право на защиту, Helvetas Swiss Intercooperation и JERU — Joint Emergency Response in Ukraine", — добавили организаторы.
Ранее мы писали, что некоторые украинцы, пострадавшие от агрессии РФ, получат финпомощь от БФ "Каритас спес Запорожье". Максимально семьям выплатят по 43 тыс. гривен.
Также мы рассказывали, что в Одессе переселенцам доступна финпомощь от ОО "Международное интеграционное движение". В рамках программы можно будет получить выплаты в сумме 17,5 тыс. грн.
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