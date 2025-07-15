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Главная Финансы Швейцария выплатит украинцам до 132,5 тыс. грн помощи — детали

Швейцария выплатит украинцам до 132,5 тыс. грн помощи — детали

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2025 11:00
Выплаты от Швейцарии — кому предоставят до 132,5 тыс. грн помощи
Денежные купюры в кошельке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украинцы в двух регионах могут присоединиться к грантовой программе, в рамках которой можно получить максимально 132,5 тыс. грн. Проект реализуют при финансовой поддержке Швейцарии.

Об этом сообщает пресс-служба некоммерческой организации "Helvetas Ukraine".

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Что предусматривает программа выплат от Helvetas Ukraine

Helvetas является швейцарской организацией по внедрению инициатив устойчивого развития во всем мире. Ее работа направлена на поддержку программ обеспечения средств к существованию, экономического восстановления и развития устойчивости. В частности, в июле она реализует грантовую программу по поддержке бизнеса на территории Харьковской или Днепропетровской областей.

"Целью конкурса является поддержка экономического восстановления людей, пострадавших от войны", — говорится в сообщении.

Гранты до 132,5 тыс. грн разрешается направить на следующие цели:

  • приобретение необходимого оборудования;
  • закупку расходных материалов (до 20% бюджета);
  • оплату сервисов по настройке оборудования или запуску бизнеса.

В приоритете будут заявители, которые:

  • имеют или имели статус внутренне перемещенных лиц и вернулись на адрес постоянного проживания;
  • являются ветеранами;
  • людьми с инвалидностью;
  • членами семьи погибших военных;
  • самостоятельно воспитывают ребенка/имеют многодетную семью.

Организаторы будут учитывать направление деятельности. Предпочтение отдадут бизнесам в секторах:

  • малого фермерства;
  • строительства и ремонта;
  • автосервиса;
  • розничной торговли;
  • услуг красоты;
  • HoReCa;
  • швейного дела;
  • крафтового бизнеса.
допомога українцям
Объявления. Источник: Helvetas Ukraine

Как подать заявку на участие в программе помощи

Граждане, желающие зарегистрироваться в программе по поддержке бизнеса, должны подать заявки до 19 июля 2025 года (включительно), заполнив специальную анкету.

"Программа экономической устойчивости (ERP) реализуется при поддержке Швейцарии через Swiss Development & Cooperation и внедряется ERP консорциумом, в который входят Mercy Corps, Право на защиту, Helvetas Swiss Intercooperation и JERU — Joint Emergency Response in Ukraine", — добавили организаторы.

Ранее мы писали, что некоторые украинцы, пострадавшие от агрессии РФ, получат финпомощь от БФ "Каритас спес Запорожье". Максимально семьям выплатят по 43 тыс. гривен.

Также мы рассказывали, что в Одессе переселенцам доступна финпомощь от ОО "Международное интеграционное движение". В рамках программы можно будет получить выплаты в сумме 17,5 тыс. грн.

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Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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