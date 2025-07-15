Выплаты от Швейцарии — кому предоставят до 132,5 тыс. грн помощи

Денежные купюры в кошельке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украинцы в двух регионах могут присоединиться к грантовой программе, в рамках которой можно получить максимально 132,5 тыс. грн. Проект реализуют при финансовой поддержке Швейцарии.

Об этом сообщает пресс-служба некоммерческой организации "Helvetas Ukraine".

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Что предусматривает программа выплат от Helvetas Ukraine

Helvetas является швейцарской организацией по внедрению инициатив устойчивого развития во всем мире. Ее работа направлена на поддержку программ обеспечения средств к существованию, экономического восстановления и развития устойчивости. В частности, в июле она реализует грантовую программу по поддержке бизнеса на территории Харьковской или Днепропетровской областей.

"Целью конкурса является поддержка экономического восстановления людей, пострадавших от войны", — говорится в сообщении.

Гранты до 132,5 тыс. грн разрешается направить на следующие цели:

приобретение необходимого оборудования;

закупку расходных материалов (до 20% бюджета);

оплату сервисов по настройке оборудования или запуску бизнеса.

В приоритете будут заявители, которые:

имеют или имели статус внутренне перемещенных лиц и вернулись на адрес постоянного проживания;

являются ветеранами;

людьми с инвалидностью;

членами семьи погибших военных;

самостоятельно воспитывают ребенка/имеют многодетную семью.

Организаторы будут учитывать направление деятельности. Предпочтение отдадут бизнесам в секторах:

малого фермерства;

строительства и ремонта;

автосервиса;

розничной торговли;

услуг красоты;

HoReCa;

швейного дела;

крафтового бизнеса.

Объявления. Источник: Helvetas Ukraine

Как подать заявку на участие в программе помощи

Граждане, желающие зарегистрироваться в программе по поддержке бизнеса, должны подать заявки до 19 июля 2025 года (включительно), заполнив специальную анкету.

"Программа экономической устойчивости (ERP) реализуется при поддержке Швейцарии через Swiss Development & Cooperation и внедряется ERP консорциумом, в который входят Mercy Corps, Право на защиту, Helvetas Swiss Intercooperation и JERU — Joint Emergency Response in Ukraine", — добавили организаторы.

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