Виплати від Червоного Хреста: кому і де доступна допомога до 12 300 грн

У 2026 році Український Червоний Хрест у дев’яти областях надає чотири види фінансової підтримки для громадян, які найбільше цього потребують під час війни. Зокрема, виплати доступні людям з І-ІІІ групи інвалідності, родинам з дітьми та тим, хто проживає біля лінії фронту.

Кому і де доступна допомога від Червоного Хреста

Як зазначається, йдеться про програму підтримки у вигляді грошової допомоги за пріоритетами. Вона доступна у таких областях:

Харківська;

Херсонська;

Запорізька;

Дніпропетровська;

Донецька;

Чернігівська;

Сумська;

Миколаївська;

Одеська.

Зокрема, передбачається надання грошової допомоги для тих, хто продовжує проживати поблизу лінії фронту. Вона розрахована на найбільш соціально-економічно вразливих громадян, які перебувають у постійній небезпеці. Виплати покликані покрити базові потреби у вигляді продуктів, ліків, комунальних послуг, вони мають дещо зменшити фінансовий тиск, скоротити необхідність заощаджувати на найнеобхіднішому. Допомогу нададуть разово, розрахована на шість місяців.

Також можна звернутися за допомогою евакуйованим громадянам. Йдеться про тих, кому довелося виїхати з небезпечних регіонів за останні 45 днів. Виплати покликані закрити основні витрати у перші місяці евакуації та допомогти адаптуватися на новому місці. За умови відповідності вимогам програми допомогу нададуть одноразово і вона буде розрахована на три місяці.

Отримати грошову допомогу можуть також громадяни, які постраждали від обстрілів. Йдеться про тих, чиє житло було зруйноване обстрілами або пошкоджене, а також ті родини, члени яких отримали поранення чи загинули від атак. Допомогу нададуть одноразово і вона розрахована на три місяці.

Окрім того, допомогу можуть отримати переселенці, які не можуть через небезпеку повернутися додому і не отримують державні виплати через бюрократію. Йдеться про тих, хто понад пів року не мешкає вдома, перебувають далеко від бойових дій. Виплати покликані надати можливість закрити базові потреби.

Розміри допомоги та куди звертатися

Згідно з умовами програми підтримки від Червоного Хреста, суми виплат будуть наступні:

Для тих, хто продовжує проживати поблизу лінії фронту — 12 300 грн; Для евакуйованих громадян за останні 45 днів — 12 300 грн; Для громадян, які постраждали від обстрілів — 12 300 грн; Для переселенців, які не отримують держдопомогу, суми будуть наступні на 3-9 місяців:

2 000 грн — для дорослих;

3 000 грн — для дітей та людей з інвалідністю.

Для отримання інформації щодо права на грошову допомогу можна звернутися до інформаційного центру організації: 0 800 03 32 656.

