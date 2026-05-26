Выплаты от Швейцарии: кто из украинцев может получить до 2 600 евро

Швейцария выплатит украинцам 2 600 евро: что для этого нужно

Швейцария выплатит украинцам 2 600 евро: что для этого нужно

Дата публикации 26 мая 2026 11:00
Женщина и девушка с планшетом, евровалюта. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В мае-июне 2026 года украинцы в четырех регионах могут подать заявки на получение денежной помощи до 2 600 евро. Речь идет о программе по предоставлению микрогрантов от международной организации Helvetas Swiss Intercooperation, реализуемой при финансовой поддержке Швейцарии.

О том, кому предусмотрена возможность получить грант, рассказывает сайт Новини.LIVE.

Какие условия для предоставления помощи от Швейцарии

Как отмечают организаторы, предприниматели и самозанятые граждане, могут принять участие в программе экономической устойчивости, финансируемой Швейцарией, в таких регионах:

  • Харьковском;
  • Черкасском;
  • Одесском;
  • Винницком.

Конечной целью является поддержка физлиц-предпринимателей и людей, осуществляющих независимую коммерческую деятельность. Помощь окажут тем, кто был вынужден переехать или чей бизнес получил повреждения.

Приоритет получат заявители, которые после начала полномасштабной войны:

  1. Оформили статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ);
  2. Имея статус ВПЛ, вернулись на адрес постоянного проживания;
  3. Являются ветераном;
  4. Лицом с инвалидностью;
  5. Являются опекунами лиц с инвалидностью;
  6. Член семьи погибшего военного;
  7. Одинокие/многодетные матери и отцы;
  8. Граждане, которым более 60 лет.

Особое внимание будут уделять молодежи и женщинам, которые занимаются или только планируют начать свою бизнес-деятельность.

Размеры финансовых грантов и как получить

Согласно условиям программы, максимальная сумма гранта составит до налогообложения 2 600 евро (в эквиваленте 139 100 грн). Из суммы могут удержать налоги (18% — НДФЛ и 5% — военный сбор). В таком случае максимально помощь составит 107 107 грн.

В рамках программы одно лицо сможет получить только один грант. Их будут предоставлять на следующие типы целей:

  • закупку оборудования;
  • приобретение расходных материалов (не более 20%);
  • оплату услуг по настройке/консалтингу для настройки оборудования.

Для участия в программе нужно обязательно заполнить специальную онлайн-форму и добавить документы. Заявки будут принимать до 12 июня (включительно).

"Пожалуйста, не откладывайте подачу заявки на последний день, поскольку из-за значительной технической нагрузки аппликационная форма может некорректно сохранить вашу заявку. Обращаем ваше внимание, что рассмотрение и оценка заявок возможны при наличии полного пакета документов", — говорится в сообщении.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что до 7 июня украинцы могут подавать заявки на участие в программе от благотворительного фонда "GoodWill". Она доступна в двух прифронтовых областях. Приобщиться могут уязвимые категории граждан, в частности, люди с инвалидностью.

Еще Новини.LIVE писали, что гражданам доступна денежная помощь в 12 300 грн в девяти регионах Украины. В частности, выплаты получат те, кто проживает вблизи линии фронта. Финансовая помощь для уязвимых категорий граждан призвана покрыть базовые потребности.

Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
