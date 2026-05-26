Выплаты от Швейцарии: кто из украинцев может получить до 2 600 евро

В мае-июне 2026 года украинцы в четырех регионах могут подать заявки на получение денежной помощи до 2 600 евро. Речь идет о программе по предоставлению микрогрантов от международной организации Helvetas Swiss Intercooperation, реализуемой при финансовой поддержке Швейцарии.

О том, кому предусмотрена возможность получить грант, рассказывает сайт Новини.LIVE.

Какие условия для предоставления помощи от Швейцарии

Как отмечают организаторы, предприниматели и самозанятые граждане, могут принять участие в программе экономической устойчивости, финансируемой Швейцарией, в таких регионах:

Харьковском;

Черкасском;

Одесском;

Винницком.

Конечной целью является поддержка физлиц-предпринимателей и людей, осуществляющих независимую коммерческую деятельность. Помощь окажут тем, кто был вынужден переехать или чей бизнес получил повреждения.

Приоритет получат заявители, которые после начала полномасштабной войны:

Оформили статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ); Имея статус ВПЛ, вернулись на адрес постоянного проживания; Являются ветераном; Лицом с инвалидностью; Являются опекунами лиц с инвалидностью; Член семьи погибшего военного; Одинокие/многодетные матери и отцы; Граждане, которым более 60 лет.

Особое внимание будут уделять молодежи и женщинам, которые занимаются или только планируют начать свою бизнес-деятельность.

Размеры финансовых грантов и как получить

Согласно условиям программы, максимальная сумма гранта составит до налогообложения 2 600 евро (в эквиваленте 139 100 грн). Из суммы могут удержать налоги (18% — НДФЛ и 5% — военный сбор). В таком случае максимально помощь составит 107 107 грн.

В рамках программы одно лицо сможет получить только один грант. Их будут предоставлять на следующие типы целей:

закупку оборудования;

приобретение расходных материалов (не более 20%);

оплату услуг по настройке/консалтингу для настройки оборудования.

Для участия в программе нужно обязательно заполнить специальную онлайн-форму и добавить документы. Заявки будут принимать до 12 июня (включительно).

"Пожалуйста, не откладывайте подачу заявки на последний день, поскольку из-за значительной технической нагрузки аппликационная форма может некорректно сохранить вашу заявку. Обращаем ваше внимание, что рассмотрение и оценка заявок возможны при наличии полного пакета документов", — говорится в сообщении.

