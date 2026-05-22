Виплати на базові потреби у двох регіонах: хто і де отримає з тих, кому 60+

В Україні наприкінці травня 2026 року деякі громадяни можуть отримати кілька видів допомоги, зокрема фінансову, у двох прифронтових областях, що регулярно потерпають від російських обстрілів. Відповідна допомога розрахована на вразливих категорій громадян, зокрема людей похилого віку та осіб з інвалідністю.

Про це розповідає видання Новини.LIVE, посилаючись на інформацію організаторів.

Де можна оформити грошову допомогу українцям

Як зазначається, йдеться про реалізацію проєкту під назвою "Негайна багатогалузева пріоритетна допомога територіям, що постраждали від конфлікту", що охоплює Сумську та Чернігівську області.

В його рамках передбачається надання всебічної підтримки для вразливих домогосподарств у прифронтових та прикордонних громадах.

"Благодійна організація "Благодійний Фонд "Гудвілл" у межах діяльності Консорціуму TERA за фінансової підтримки Гуманітарного фонду для України оголошує набір бенефеціарів для участі у проєкті IMPACT — "Негайна багатогалузева пріоритетна допомога територіям, що постраждали від конфлікту", — йдеться у повідомленні.

Проєкт надасть підтримку домогосподарствам у таких громадах:

Сумська область: Ворожбянська, Березівська, Путивльська громади;

Чернігівська область: Новгород-сіверьска громада та місто Корюківка.

Громадяни у межах проєкту зможуть отримати такі види допомоги:

грошову допомогу;

гігієнічні набори;

продуктові набори.

Звернутися за оформленням допомоги можуть ті, хто належить до вразливих категорій громадян. А саме:

Люди похилого віку, яким більш ніж 60 років; Громадяни, які мають групу інвалідності; Багатодітні родини; Люди з хронічними захворюваннями; Самотні матері та батьки; Громадяни, які втратили засоби до існування внаслідок війни; Внутрішньо переміщені особи (ВПО).

Контакти для оформлення трьох видів допомоги

Організатори зауважують, що допомогу нададуть відповідно до наявності у заявників вразливості, а також на основі верифікації та перевірки на недопущення дублювання з аналогічною підтримкою від інших благодійних фондів. Заяви будуть приймати до 7 червня 2026 року.

Дізнатися про можливість оформлення відповідної допомоги можна, зателефонувавши у будні з 09:00-18:00 на Гарячу лінію БО "БФ "Гудвілл": +3 80 77 309 11 11.

Також порадили охочим отримати допомогу слідкувати за актуальною інформацією, оновленнями та оголошеннями благодійної організації на сторінках соцмереж.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що "Карітас-Спес України" реєструє громадян на грошову допомогу в одному з міст Дніпропетровщини. Подати заявки можуть родини, які недавно прибули з небезпечних територій (за останні 45 діб). Згідно з правилами програми, евакуйовані члени таких родин зможуть отримати допомогу у розмірі 12 300 грн.

Ще Новини.LIVE писали, що наприкінці весни людям з інвалідністю І-ІІІ груп доступна можливість оформити грошову допомогу у сумі 10 800 грн. Відповідні виплати розраховані на пів року. Підтримкою від Червоного Хреста можна скористатися вразливим категоріям громадян лише в одній з областей.